İşte Elay bebek

Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022 tarihinde aile içi bir törenle dünyaevine giren Aslı Enver, geçen Temmuz ayında kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Çiçeği burnunda anne Enver, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kural bozdu ve Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Elay sevimli halleriyle sosyal medyayı sallarken Aslı Enver'in paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.

KAYITSIZ KALMADILAR!

Aralarında Serenay Sarıkaya ve Burcu Biricik'in de bulunduğu birçok ünlü isim paylaşıma yorum yaptı. Öte yandan Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak da eşi ve kızının pozlarına kayıtsız kalmadı. Gökbudak, "Benim bebeklerim" yorumunda bulundu. Elay'ın babası ile benzerliğine dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Gökbudak'a "Berkin sana çok benziyor" ve "Berkin abi kızın yüzde 100 sen yüzde 0 annesi" yorumlarında bulundu.