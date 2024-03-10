Büyük buluşma

Büyük Kulüp, Cemiyet hayatının örnek kadınlarını ağırladı. Büyük Kulüp Başkan Adayı Talat Yılmaz ve Büyük Kulüp Başkan Yardımcısı Adayı Eser Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, cemiyet hayatının örnek kadınları Arzu Sabancı, Aslı Gümüşel Şen ve Gülenay Kalkan'ın katıldığı bir panel düzenledi.

Talat Yılmaz panelde yaptığı konuşmada, 24 Mart'da kulüpte gerçekleşecek seçimde kadınların gücünü temsil edecek bir yönetim kadrosu ile yenilikçi adımlar atarak, daha çağdaş, kadın-erkek temsilinde eşitlikçi bir yönetim anlayışıyla aday olduklarının altını çizdi.