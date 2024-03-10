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8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen sorumluluk projesi için ünlüler bir araya geldi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen sorumluluk projesi için bir araya gelen ünlü isimler, ‘’Kadınlar içinbir gün değil, her gün değerli olsun’’ dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mart 2024 Güncelleme 10 Mart 2024, 07:23
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen sorumluluk projesi için ünlüler bir araya geldi

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına 'Geleceğin Güçlü Kadınları' sosyal sorumluluk projesinin 3'üncüsü gerçekleşti. TİM Maslak Show Center'da düzenlenen gecede bugüne kadar 100'ün üzerinde üniversite öğrencisi genç kadının burs fonu için elde edilen gelirler TOG Vakfı burs fonuna aktarılarak depremzede üniversite öğrencisi genç kadınların eğitimlerine destek olmak için kullanılacak. Güçlü kadınlar depremzede üniversite öğrencisi genç kadınlar için podyumda yürüdü.

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