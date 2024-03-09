Sami Yen’de ilklerin gecesi

Galatasaray'ın iki yıldızı Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ilkleri yaşadı. 9. dakikada takımını öne geçiren golü atan Alman sol bek Derrick Köhn ve 31'de farkı 2'ye çıkaran Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-Kırmızılı takıma sağladığı olağanüstü katkıya rağmen resmi maçlarda henüz gol atamayan Torreira bu şansızlığını 94 maç sonra kırmayı başardı. İki oyuncu da maç boyunca gösterdikleri etkili performansla taraftarlarından tam not aldı.



1 SEZONDA 2. KEZ YAPTI!

Galatasaray dünkü zaferle birlikte ligde üst üste 10. galibiyetini aldı. Sezonun ilk yarısında da bu seriyi yakalayan Cimbom 1 sezon içinde bunu başaran ilk takım oldu.



ICARDI'DEN PENALTI JESTİ

2. yarıda kazanılan penaltıda Icardi topu Kerem Demirbay'a bırakarak büyük bir jest yaptı.