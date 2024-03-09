İzmir’de bindiği taksinin şoförünü öldüren Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis

Türkiye'nin konuştuğu cinayet, geçen ay İzmir Gaziemir'de yaşandı. Maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal (19), evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin (44) kullandığı taksiye bindi. Bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı. Ateş edip taksici Erge'yi yaraladı. Kulaklık ve cep telefonunu gasbedip kaçtı. Hastaneye kaldırılan taksici, kurtarılamadı. Olayın ertesi günü saklandığı evde yakalanan Aysal, tutuklandı. Zanlı hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

SON SÖZÜ 'BİLMİYORUM' OLMUŞ

Aysal'ın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki karar da mahkemeye ulaştı. Tanık Ö.K, taksicinin son sözünün 'Bilmiyorum' olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı, sanığı 'Nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Nitelikli yağma' suçundan 14 yıl 10 ay ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 2 yıl 10 ay olmak üzere toplam 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. İndirim uygulanmadı.