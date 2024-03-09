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Evini yenileyene hesaplı finansman: İşte detayları...

5 ilde evini yenilemek isteyenlere aylık yüzde 0.69 faizle 2.5 milyon lira kredi fırsatı vatandaşı sevindirdi. Peki kredinin geri ödemeleri nasıl yapılacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mart 2024 Güncelleme 09 Mart 2024, 07:01
Evini yenileyene hesaplı finansman: İşte detayları...

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Kentsel dönüşümde yeni finansman fırsatı vatandaşın yüzünü güldürdü. Dünya Bankası ile imzalanan anlaşma ile hayata geçirilen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında 5 şehirde iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunulacak. İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ın kentsel dönüşümüne büyük katkı sunacak proje kapsamında aylık yüzde 0.69 faizle, 180 ay vadeyle, 2.5 milyon liraya varan kredi kullanılabilecek.

EVİ OLMAYANA, EMEKLİYE İNDİRİM
Pilot il olarak İzmir'in seçildiği projede, başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi sağlanacak. Bunun yanında A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.5, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi uygulanacak.

Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak. Krediden kimlerin, nasıl yararlanacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Projenin detaylarını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dünya Bankası ile imzaladığımız ilk etapta 330 milyon euroluk bir anlaşmayı hayata geçiriyoruz. 5 ilimizi kapsayan projede pilot ilimiz ise İzmir'dir" demişti.

Proje kapsamında 500 bin lira kredi kullanan vatandaş, aylık 4 bin 859 lira taksitle 874 bin 698 lira olarak geri ödeyecek. 1 milyon liralık 180 ay vadeli kredinin aylık taksiti 9 bin 719, toplam geri ödemesi 1 milyon 749 bin lira olurken; 2 milyon liralık kredinin aylık taksiti 19 bin 438, toplam geri ödemesi 3 milyon 498 bin lirayı bulacak. Bu proje kapsamında 2.5 milyon lira kredi kullanan vatandaş aylık 24 bin 297 lira taksitle geri ödeme yapacak, toplam geri ödeme 4 milyon 373 bin lira olacak.

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