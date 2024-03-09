10 yıldır zorda

Oyuncu Mine Tugay, Şamdan dergisine verdiği röportajda yaptırdığı estetik ve o süreçte yaşadığı zorlukları anlattı. Güzel oyuncu, "Eleştirilerin çoğu maalesef işin iç yüzü bilinmeden yapıldığı için kendi adıma bir açıklama getireyim öncelikle. Nasıl ciddi sağlık sorunlarıyla uğraştığımı ben biliyorum, eleştirilerin acımasız oluşu elbette kırıcı ama sağlığım için sağırım artık bu konudaki eleştirilere. Burnuma yıllar önce yaptırdığım bir estetiğim var. Hiç pişman değilim fakat geçen sene yaşadığım çok trajik bir durum. Sadece sol gözümün altındaki sorunla yaklaşık on seneden fazla bir zamandır uğraşıyorum. Ayrıca bu ameliyattan sonra alt göz kapağımda çeşitli kas problemleri yaşadım. Süreçte çok yalnız bırakıldığım gibi bir de yanlış bilgilendirme ile zaman kaybetmiş oldum" dedi.

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