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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin oğlu İbrahim Ayel bir ameliyat daha olacak!

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin ikizlerinden kalbinde sorun olan İbrahim Ayel Nisan ayında bir operasyon daha geçirecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mart 2024 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:02
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin oğlu İbrahim Ayel bir ameliyat daha olacak!

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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Geçtiğimiz Temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti. İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını almıştı. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

"AYEL GAYET İYİ"
Kalbinde bir rahatsızlıkla doğan İbrahim Ayel, dünyaya gelmesinin ardından ameliyata alınmıştı. 12 gün hastanede kalan minik bebek, daha sonra anne-babasına ve kardeşine kavuşmuştu. Şefkatli, bugün yapılan doktor kontrolünden sonra sosyal medya hesabından ikizlerinden İbrahim Ayel'in bir operasyon daha geçireceğini paylaştı. Şefkatli, paylaşımında şu cümlelere yer verdi: "Merakınızı severim, bugün her şey yolunda geçti. Doktorumuz iyi gidiyor dedi ama bir operasyonumuz daha var demiştim. O da nisan ayında olacak gibi ama Ayel iyi."

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