Lider sahne alıyor: Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray bugün Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray bugün Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadele 20.00'de başlayacak. Cimbom, 75 puanla zirvede bulunuyor. Sarı- Kırmızılı ekipte, Sergio Oliveira'nın dışında sakat olan Abdülkerim Bardakcı ve Serge Aurier görev alamayacak.

Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'in durumu ise maç günü netlik kazanacak. G.Saray'da bu maçta Zaha'nın ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Ayrıca stoperde ise Kaan Ayhan'ın görev alması öngörülüyor. Rize'de ise Benhur Keser ile Laine eksikler arasında.