Evini dönüştürene 0.69 faizli kredi: İşte projenin şartları...

Kentsel dönüşüm çalışmalarında enerji verimliliğinin esas alınacağı yeni bir finansman paketi daha kullanıma açılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında 5 ilde evini yenilemek isteyenlere aylık 0.69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin edileceğini söyledi.

Bakan Özhaseki, "Dünya Bankası ile imzaladığımız bir anlaşmayı hayata geçiriyor; İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan projeyi başlatıyoruz. İlk etapta 330 milyon euroluk bir kredi bu. İnşallah önümüzdeki günlerde bu artacaktır" şeklinde konuştu.



İZMİR PİLOT İL

Pilot olarak İzmir'in seçildiği projede İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'daki riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak. Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkanı sunulacak.



EMEKLİYE İNDİRİM

Proje kapsamında 2.5 milyon liraya varan kredi desteği aylık yüzde 0.69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek. Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi sağlanacak. Bunun yanında A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.5, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi uygulanacak. Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.



İŞTE PROJENİN ŞARTLARI

● 2.5 milyon TL'ye varan kredi desteği verilecek.

● Kredi, aylık yüzde 0.69 faiz ve 180 ay vadeli olacak.

● Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara; şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi sağlanacak.

● A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi uygulanacak.

● Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.