Turkuvaz’da enerji buluşması

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '6. Enerji ve İklim Forumu: Yeşil Yüzyıl - Bugünü ve Geleceği Tasarlamak', Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayacak forum, sektörün önde gelen iş insanlarının açıklamaları ile devam edecek.



Enerji alanında panellerin, oturumların gerçekleştirileceği forumda Bakan Bayraktar 'Dönüşümü Yönetmek' başlığı altında konuşma gerçekleştirecek. Forumun ardından 4. Enerjimiz Geleceğimiz Ödül Töreni gerçekleştirilecek. Forum www.turkiyeenerjizirvesi.com ve Sabah TV'den online olarak izlenebilecek.

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