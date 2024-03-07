Dilan Çiçek Deniz kameraları görünce ortalığı birbirine kattı! Valeyi kovdurdu

Son dönemde işleri ile değil de yaşadığı aşkları, yaptırdığı botoks ve estetikleri ile gündeme gelen Dilan Çicek Deniz, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir mekanda gazetecileri görünce panikledi.

Muhabirlerin, "Röportaj yapabilir miyiz? sorusuna, "Birazdan yapalım" yanıtını verdi. Daha sonra ise gazetecileri 3,5 saat beklettikten sonra arabasını mekanın kapısına sıfır yanaştırarak aracına binip gitti. Deniz'in bu hareketlerine kimse anlam veremezken perde arkasında yaşananlar ise herkesi şoke etti.

ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Gazetecilerin mekana gelmesinden rahatsız olan ünlü oyuncu, "Gazeteciler benim olduğum yere neden geliyorlar? Kim haber veriyor? Sizin kapıdaki valeler söylüyor!" diyerek ortalığı ayağa kaldırdı.

Ortalığı durduk yere yangın yerine çeviren Deniz, valeyi işletmecilerine şikayet etti. İşletmenin yetkileri ise muhabirlere haber verdiğini sandıkları valeyi işten çıkarttı.