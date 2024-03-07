Cimbom’dan Muslera hamlesi: Yönetim Uruguaylu eldivene 2 yıllık yeni kontrat önerdi!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler Fernando Muslera'nın geleceğine çevrilirken, yönetimden kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı eldivenin geleceğiyle ilgili flaş bir hamle geldi.



2 YILLIK ÖNERİ

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, yaklaşık 13 yıldır Sarı-Kırmızılı formayı terleten kaptanı ile resmen yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un da kalması yönünde rapor verdiği Muslera'ya 2 yıllık kontrat önerildi. Menajeri İstanbul'a davet edilen Muslera'ya ayrıca 2 yıl için 3 milyon Euro bütçe ayrıldığı da bildirildi.

YİNE FARK YARATTI

G.Saray'da 497 maça çıkan Muslera, 528 gole engel olamadı. 37 yaşındaki file bekçisi, 178 maçta kalesini gole kapattı. Ayrıca bu sezon Cimbom'un oynadığı 28 maçta gol beklentisi 20.5 olurken, kalesinde 15 gol gördü. Bu durum, Aslan'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'de ise 17.7 gol yeme beklentisi ve yenilen 22 gol olarak dikkati çekti. Taraftarlar da Muslera'nın kalmasını istiyor.



MAAŞINDA İNDİRİM OLACAK

Fernando Muslera, bu sezon G.Saray'dan 2.5 milyon Euro sabit ücret elde ediyor. Kontratı belirlenen şartlara göre uzatırsa, 2 milyon Euro fedakarlığa da imza atmış olacak.



İMZALA ARTIK FERNANDO MUSLERA

1986-1996 arasında görev aldığı unutulmaz kalecilerinden biri olan Hayrettin Demirbaş, Fernando Muslera'nın geleceği için Takvim'e konuştu. Demirbaş, "Ben Muslera'yı bir Uruguaylı olarak görmüyorum. Belki beraber oynamadık ama çok iyi niyetli ve profesyonel bir kaleci. Takıma da inanılmaz sahip çıkıyor. Kendisiyle devam edilmesi gerektiği fikrindeyim. Artık sözleşmeyi imzalamalı" ifadelerini kullandı.

MAAŞINDA İNDİRİM OLACAK

Fernando Muslera, bu sezon G.Saray'dan 2.5 milyon Euro sabit ücret elde ediyor. Kontratı belirlenen şartlara göre uzatırsa, 2 milyon Euro fedakarlığa da imza atmış olacak.