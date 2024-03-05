Beşiktaş’ın 12 milyon Euro’ya aldığı Al-Musrati performansıyla soru işareti yarattı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde Portekiz ekibi Braga'dan 11 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro da kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçen Libyalı orta saha Al-Musrati şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray ile oynanan derbide de maçın başında kendi kalesine gol atan 27 yaşındaki futbolcunun derbi performansı da vasatı aşamadı. Tecrübeli orta sahanın bu performansı sonrası yönetiminden bazı kişilerin acaba "Al Musrati transferinde hata mı yaptık?" ifadelerini kullandığı da gelen haberler arasında.

Şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 5 maçta 384 dakika sahada kalan deneyimli ön libero söz konusu maçlarda skor katkısında bulunamadı. Beşiktaş ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcunun ligin kalan maçlarında nasıl bir performans göstereceği merak konusu.