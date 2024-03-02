Gözler genç golcüde: Semih atıyor Beşiktaş kazanıyor!

Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 9 gol kaydeden ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Galatasaray karşısında da takımının en büyük kozu olacak.

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un gol sevinci yaşadığı 7 karşılaşmasının 6'sından galip ayrılırken, sadece Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti. Hatayspor, Karagümrük, Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbul maçlarının ilk gollerini atan Semih, 4-0 kazanılan Rizespor mücadelesinde de takımının ikinci ve üçüncü gollerine adını yazdırmıştı. Öte yandan çok sayıda avrupa kulübünün scout ekibinin de derbide Semih'i izlemek için statta olacağı öğrenildi.

24 MAÇTA 10 GOL ATTI

Attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, derbi de de takımının en önemli gol silahı olacak. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maça çıkan yıldız oyuncu 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



MUCI'YE VUR EMRİ

Fernando Santos'un idmanlarda özel olarak ilgilendiği Arnavut 10 numaraya Galatasaray derbisinde özgürlük tanıyacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın ayrıca ceza sahası dışından etkili şutları olan Muçi'ye derbide sürekli kaleyi yoklaması konusunda direktiflerde bulunduğu da gelen haberler arasında. Beşiktaş formasıyla ilk derbisine çıkacak olan 22 yaşındaki Muçi, dev maçta uzaktan atacağı şutlarla Fernando Muslera'yı mağlup etmeye çalışacak.

RASHICA 2. KEZ RAKİP OLACAK

Beşiktaş'ın son dönemde performansı yükselen Kosovalı yıldızı Milot Rashica, Fernando Santos'un görev vermesi halinde ikinci kez Galatasaray'a karşı oynayacak. 27 yaşındaki yıldız bu sezon 29 maçta 4 gole imza attı.



ONANA GERİ DÖNECEK GİBİ

Siyah-Beyazlılar ara transfer döneminde Jean Onana'yı Marsilya'ya 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. Fransız basınında çıkan haberlerde Marsilya'nın bu opsiyonu kullanmayacağı öne sürüldü.



ÜMRANİYE TEK YÜREK

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlı taraftarlar dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek takıma moral ziyaretinde bulundu. İdman öncesinde Portekizli teknik direktör Fernando Santos ve futbolcularla da konuşan taraftarlar idman sırasında da yaptıkları tezühüratlarla takımlarına destek oldu. Öte yandan Beşiktaş dün yaptığı idmanla derbi hazırlığını sürdürdü. Santos yönetiminde yapılan idman taktik çalışmasıydı.



SALİH UÇAN BİR ADIM ÖNDE

Beşiktaş'ta Portekizli teknik adam Fernando Santos'un Gedson'un yokluğunda derbide orta sahada kime görev vereceği henüz belirsizliğini koruyor. Alınan bilgilere göre Salih Uçan'ın, Daniel Amartey'e göre bir adım daha önde olduğu şeklinde. Santos'un da tecrübeli yıldıza forma vermeye daha yakın olduğu da gelen haberler arasında. Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 31 maça çıkan yıldız oyuncu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 5 asiste imza attı.



YİĞİDO EVİNE 1 PUANLA DÖNDÜ

Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Kasımpaşa evinde konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın genelinde daha çok topa sahip olan ve rakip kalede daha çok gözüken ev sahibi Kasımpaşa olsa da, Sivasspor savunmada fazla hata yapmadı. Karşılaşma golsüz sona erdi. Bu sonucun ardından puanını 40'a yükselten Kasımpaşa 5. sıradaki yerini korudu. Ligdeki 11. beraberliğini alan konuk ekip Sivasspor ise 38 puanla 6. sırada yer aldı.

SON 4 YILDA BERABERLİK YOK!

Beşiktaş ile Galatasaray, pazar günü Dolmabahçe'de mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde iki takımın oynadığı son 10 derbide tek beraberlik çıktı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide Sarı-Kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde Aslan 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 maç da berabere tamamlandı. İki takım da galibiyetlerini evindeki maçlarda elde etti.



TAM 11 OYUNCU İLKİ YAŞAYACAK

Derbide 11 futbolcu, ilk kez iki ekip arasında yapılacak bir maçta forma giyecek. Kartal'da Svensson, Joe Worrall, Al-Musrati ve Ernest Muçi gibi isimler ilk kez G.Saray karşısına çıkacak. Cimbom'da Serge Aurier, Eyüp Aydın, Derrick Köhn ve Carlos Vinicius ilk kez Beşiktaş'a karşı oynayacak.

BURUK DERBİLERDE FARK YARATIYOR

G.Saray'ın hocası Okan Buruk, Sarı-Kırmızılıların başında F.Bahçe ve Beşiktaş ile 6 kez karşılaştı ve bu derbilerde 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'a karşı ise 2 kez kazandı, 1 kez kaybetti.

TARAFTAR ZAHA'YI SİLDİ

Galatasaray'ın bu sezon ses getiren transferlerinden biri olan Wilfried Zaha, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Okan Buruk'un, "İlk 11'de oynaması için beklentilerimize karşılık vermeli ve daha çok çalışmalı" dediği Fildişili yıldız, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Karagümrük'e 2-0 yenildikleri maçta da taraftarların tepkisini çekti. 81 dakikada sahada kalan Zaha, yerini Davinson Sanchez'e bıraktığı esnada Sarı-Kırmızılı taraftarlar yıldız futbolcuyu ıslıkladı. Zaha'dan ümidini kesen taraftarlar, sosyal medyada da desteğini çekti ve Zaha için sert eleştiriler yaptı. Bu sezon Galatasaray'da 34 maça çıkan Zaha, 10 gol attı. Fildişili yıldız Galatasaray ile kontratı 2026'ya kadar sürüyor.



MELO'DAN 17. KUPA

Cimbom'un eski yıldızı Felipe Melo, Fluminense ile Güney Amerika Süper Kupası'nı kazandı. Melo, kariyerindeki 17. kupasına erişti.



DEV DERBİDE İLK YAŞANACAK

TFF, VAR destekleyicisi uygulamasına geçileceğini duyurdu. VAR Support, 28. haftadan itibaren sezon sonuna kadar toplam 4, ayrıca Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası finallerinde kullanılacak. VAR'ın yanında ikinci bir VAR Destekleyicisi olan sistem ilk kez, yarınki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde uygulanacak.



ZIYECH YÜZDE 50 AURIER YÜZDE 30

Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı kazanarak hem yarışta kritik bir zafer almak hem de moral depolamak isteyen Galatasaray'da gözler, Hakim Ziyech ile Serge Aurier'in durumuna çevrildi. Florya'dan gelen son haberlere göre; bu sezon 14 maçta 4 gol, 2 asist üreten Ziyech'in Beşiktaş derbisinde oynama şansının yüzde 50 olduğu öğrenildi. Faslı yıldızın kadroda olması beklenirken, bireysel hazırlıklarını sürdüren Fildişili bek Serge Aurier'in görev alma şansının ise yüzde 30 olduğu belirlendi. Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra takımla birlikte çalışma imkanı bulunmayan iki futbolcunun durumuna Okan Buruk karar verecek.



ASLAN'DA KEYİFSİZ İDMAN

Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maça konsantre oldu. Florya'daki antrenmanda pas, topa sahip olma çalışması ve çift kale maç yapıldı. Antrenmanda Tanguy Ndombele antrenmanın tamamında yer aldı. Futbolcuların moralsiz olması dikkatleri çekti.

GERİLİM TRAFİĞİ!

G.Saray'ın yerli yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, kupadaki Karagümrük maçı sonrası evine giderken trafikte bir tartışma yaşadı. Aktürkğlu'nun tartıştığı kişi, "Sen milli takım oyuncususun" derken, Aktürkoğlu'nun da "Öyleyim, öyleyim" dediği görüldü. Kulüp ise bu tartışmanın maçla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını duyurdu.



MATA: FUTBOLU HENÜZ BIRAKMADIM!

2022-23 sezonunda G.Saray ile şampiyonluk tadan ve en son Vissel Kobe'de oynayan 35 yaşındaki Juan Mata, "Futbolu bırakmadım. Arabistan'a gidip gitmeyeceğimi değerlendireceğim" dedi. İspanyol yıldız, Londra'da antrenman yapıyor.

STEFAN SAVIC İMZAYA HAZIR

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Karadağlı stoper Stefan Savic ile sezon sonu için her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Karadağlı stoperin Atletico Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Mevcut yönetimin kalması durumunda oyuncu sezon sonu kadroya katılacak.

Çağlar Söyüncü ile Bonucci ile yarım sezonluk anlaşma sağlanmış olması, Becao'nun da saklıktan hala tam olarak dönememesi Fenerbahçe'yi böyle bir hamleye ittiği ifade ediliyor. 33 yaşında ve 1.87 boyunda olan Savic 73 kez Karadağ Milli Takım formasını giydi. 2015'den bu yana Atletico Madrid'de forma giyiyor ve istikrarlı yapısı ile dikkat çekiyor.



ARDA GÜLER İÇİN ZAMAN GELECEK!

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti fazla forma şansı bulamayan Arda Güler hakkında konuştu. İtalyan hoca, "Arda Güler'in gelişmesi için oynaması gerektiğinin farkındayım ama bu her zaman takımın çıkarlarıyla örtüşmüyor. Biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor" dedi.



FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI

Fenerbahçe, Hatay maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile atamamladı. Teknik patron İsmail Kartal yönetimindeki çalışma taktik ağırlıklı geçti. Fenerbahçe bu çalışmanın ardından Hatay maçı için özel uçakla Mersin'e hareket etti.



5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Hatay maçı öncesinde Tadic, Batshuayi, Szymanski, Cengiz ve İsmail sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



FEDERASYONDAN ŞANLIURFA'YA SÜPER KUPA ZİYARETİ

7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak Şanlıurfa'da hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda, TFF'nin stadyum güvenlik, medya, protokol, seyahat ve konaklama, markalama, pazarlama, maç planlama departmanlarından gelen yetkililer, 11 Nisan Stadyumu'nda incelemede bulundu. TFF heyetine, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Şanlıurfa İl Gençlik ve Spor Müdürü Halil Eren de eşlik etti.



FRED'Lİ FENER 3 PUAN PEŞİNDE

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün Mersin'de Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe'de bu maç öncesinde İrfan Can Kahveci ile Joshua King'in sakatlıkları bulunuyor. Sakatlıktan yeni çıkan ve takımla çalışmalara başlayan Fred'in ise 11'de forma giymesi bekleniyor. Brezilyalı futbolcunun yokluğunda Fenerbahçe orta sahada sıkıntı yaşamıştı.



DENİZLİSPOR UMUT PEŞİNDE

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 8 maçta kazanamayan, son 4 haftada gol bile atamayıp 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Denizlispor, düşme hattına yaklaştı. Denizli bugün şanssızlığını Kastamonu önünde kırmak istiyor.



LAKERS UZATMADA KAZANDI

NBA'de oynanan maçta Los Angeles Lakers, sahasında ağırladığı Washington Wizards'ı uzatmalarda 134-131 mağlup etti. Lakesrs'ta LeBron James, 31 sayı, 4 ribaunt, 9 asistle mücadele etti.



FENER'E YENİ SPONSOR

Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubesi ile HT Solar arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Bu işbirliğinin takımımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.



JUDO'DAN 2 BRONZ

Milli judocular Tuğçe Beder ile Salih Yıldız, Özbekistan'da düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyatları'na kota puanı veren Grand Slam Turnuvası'nın ilk gününde bronz madalya kazandı.

ÜMRANİYE ALTAY'I YIKTI

Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın açılış maçında Ümraniyespor, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Ümraniyespor evinde hata yapmayarak kümede kalma yolunda önemli bir adım attı.

Ev sahibi Ümraniyespor'a 3 puan getiren golleri 45. dakikada Uğur Kaan Yıldız ve 71. dakikada Popov attı. Bu sonuçla ligde 8. kez kazanan Ümraniyespor, puanını 30'a çıkardı. Ümraniyespor bu galibiyetle 12. sıraya yükseldi. 17. mağlubiyetini yaşayan ve ciddi gol sıkıntısı yaşayan İzmir temsilcisi Altay ise 15 puanda kaldı ve 17. sırada kendisine yer bulabildi.



BARDHI'DEN YENİ SAYFA

Enis Bardhi'nin yükselen performansı devam ediyor. Abdullah Avcı'nın yeniden takımın başına gelmesi sonrası kulübeye çekilen K.Makedonyalı oyuncu pes etmedi ve sezonun 2. yarısından itibaren ilk 11'in değişmez ismi oldu. Bakasetas'ın ayrılığı sonrası formayı alan 28 yaşındaki futbolcu devre arasında Avrupa'dan gelen transfer tekliflerine rağmen Trabzonspor'da kalmayı tercih etmişti. Formayı devraldıktan sonra sorumluluk alan, daha istekli, hırslı, koşan ve takımı için mücadele eden bir kimliğe bürünen Bardhi, taraftarlardan geçer not aldı.



FENERBAHÇE EZDİ GEÇTİ

THY Euroleague 27. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de konuk ettiği İspanya ekibi Baskonia'yı 111-96 mağlup etti ve 16. galibiyetini aldı. İlk yarıyı 55-54 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko son periyoda 78-78'lik eşitlikle girdi. Karar periyodunda savunmayı sertleştiren ve hücumda da yüksek yüzdeyle oynayan Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 111-96 kazandı. 34'de 19 gibi yüksek üç sayı yüzdesiyle oynayan Fenerbahçe Beko'da Higel Hayes Davis 19, Tarık Biberovic 17, Nathan Sestina 14 sayı ile oynadı. Nick Calathes ise 11 sayı ve 12 asistle double double yaptı. Fenerbehçe Beko önümüzdeki hafta Real Madrid'e konuk olacak.



AKBABA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Adana Demirspor'daki ayrılık rüzgarı sezon sonunda da devam edecek. Adana temsilcisinin tecrübeli futbolcusu Emre Akbaba, Mavi Şimşekler'den ayrılacak. 31 yaşındaki yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.



ERLING HAALAND'I İSTEDİK

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Erling Haaland'ı Salzburg'dayken transfer etmek istediğini söyledi. De Laurentiis, Haaland'ın eski menajeri Mino Raiola'yla görüştüklerini ancak transferin yattığını belirtti.



RİZESPOR-KAYSERİSPOR

Süper Lig'de bugün Ankaragücü ile İstanbulspor mücadele edecek. Mücadele saat 13.30'da start alacak. Günün bir diğer maçında ise Çaykur Rize evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Maç saat 16.00'da start alacak.