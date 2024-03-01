Okan Buruk Beşiktaş maçı için rotasyon yaptığını belirtti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kaybedilen Karagümrük maçı sonrası üzgündü. Tecrübeli çalıştırıcı, "Üzücü bir durum hem Avrupa'ya hem de kupaya veda etmek. 3 gün önce maç oynamıştık ve 3 gün sonra önemli bir derbi oynayacağımız için rotasyonlu bir kadroyla çıktık. Çok erken bir gol yedik. Rakibimiz gerçekten çok iyi oynadı. Rakibimiz bizden kaliteli işler yaptı ve baskı altından çok rahat çıktılar" diye konuştu.



YAKIŞIR ŞEKİLDE OYNAMALIYIZ

Buruk şöyle bitirdi: "2. gol sonrası maçın sonu geldi. Birçok oyuncuya şans verdik oyuncuların da şapkalarını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Galatasaray takımı yakışır şekilde mücadele etmeli, daha kaliteli bir biçimde oynamalı. Ligdeki istikrarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Daha iyisini yapacak gücümüz ve kalitemiz var. Tek hedefimiz ligi kazanmak.



NELSSON: OLDUKÇA ÜZGÜNÜZ

G.Saray'ın stoperi Victor Nelsson maç sonu üzgündü. Tecrübeli stoper, "Önce Avrupa'ya şimdi kupaya veda ettik, üzgünüz. Bizim için kötü bir hafta oldu. Şu an canımız acıyor, canımızın acıması gerekiyor. Son derece üzgünüz" ifadelerini kullandı.



6 FARKLI İSİM FORMAYI ALDI

G.Saray'da son oynanan Antalya maçına göre; Muslera, Sanchez, K. Demirbay, Torreira, Mertens ve Vinicius yerine Günay, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Oliveira ve Zaha oynadı.



MAURO ICARDI'DE SAKATLIK ŞOKU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin darbeye bağlı sakatlık yaşadığı için Karagümrük maçının kadrosuna alınmadığını söyledi. Ligdeki Antalya maçında cezası nedeniyle oynayamayan Arjantinli'nin Beşiktaş maçına yetiştirilmek istendiğini belirtti.

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