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Yedek kalmaktan rahatsız olan Wilfried Zaha yönetimle görüştü

Aslan’da Wilfried Zaha sorunu baş gösterdi. Yedek kalmak istemeyen yıldız futbolcunun Okan Buruk ve Erden Timur ile görüşme gerçekleştirdiği belirlendi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Şubat 2024 Güncelleme 29 Şubat 2024, 07:02
Yedek kalmaktan rahatsız olan Wilfried Zaha yönetimle görüştü

Galatasaray'da Wilfried Zaha sorunu yaşanıyor. En son 25 Ocak'ta oynanan İstanbulspor maçında 11'de görev alan Fildişili yıldız oyuncu artık yedek kalmak istemiyor.

TİMUR İLE DE GÖRÜŞTÜ
Yeteri kadar şans bulamadığı için teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştiren ve yedek kalmaktan rahatsız olduğunu dile getiren Zaha'nın, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'a bu durumdan söz ettiği öğrenildi. Galatasaray'a ilk 11 oyuncusu olarak transfer edildiğini hatırlatan Zaha'nın, bu durumun değişmesini talep ettiği gelen haberler arasında. Buruk ise "Burada bir yarış var. Zaha, daha iyisini yapmak zorunda" demişti.

14 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon, tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçın 18'ine ilk 11'de başlayan Zaha, 10 gol atarken, 4 de asist yaptı.

G.SARAY'A AÇILAN 8-9 CEPHE VAR
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Özbek, "Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var. Arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Arkamızda durun. Galatasaray'ın bu başarılı yürüyüşüne, çelme takmak isteyen, engellemek isteyen bir sürü mihrak var. Her zaman bunu kullanıyorlar. Bir arada sırt sırta olmamızın büyük önemi var" dedi.

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