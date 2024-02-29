Çeyrek final maçında konuk ettiği Konya’yı iki golle deviren Beşiktaş kupada son 4’e kaldı

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Konyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale çıktı. 32'de Kartal golü buldu. Muçi'nin uzaktan şutunda kaleci Deniz'in sektirdiği topu Salih filelere yolladı: 1-0. 36'da Muhammet'in çektiği şut Mert'te kaldı. 43'te ceza sahasında topla buluşan Semih kaleciyi geçemedi. 45+2'de Oğulcan'ın ceza sahasına girmeden çektiği şutu Mert kurtardı. 45+3'te kullanılan serbest vuruşta Konyaspor Yunus'la golü buldu ancak ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

TOSUN PAŞA SAHNEYE ÇIKTI

57'de Muçi ceza sahası içindeki Rashica'yı gördü. Rashica'nın şutu savunmaya çarptı ve kornere çıktı. 58'de aradaki fark 2'ye çıktı. Gedson'un kullandığı kornere iyi yükselen Cenk'in kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 2-0. 75'te Cenk'in pasında Muçi topu ağlara gönderse de pozisyon, ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı. 84'te Sambou'nun pasında kale çizgisi önündeki Ndao'nun vuruşunu Necip çizgiden çıkardı. Kalan bölümde gol olmadı. Yarı finale yükselen Kartal, A.Gücü'nün rakibi oldu.

SALİH UÇAN'A PLAKET VERİLDİ

Siyah-Beyazlılar'ı Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Eyüpspor maçında 1-0 öne geçiren golü kaydeden ve Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'ndaki 400. golüne imza atan Salih Uçan'a, maç öncesinde plaket verildi. Tecrübeli oyuncuya plaketi asbaşkan Onur Göçmez takdim etti.

KUPAYA ULAŞMAK İSTİYORUZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konya maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam,"Çok önemli bir galibiyet aldık. Kupada yarı finale yükseldik. Finale çıkmak ve kupaya ulaşmak istiyoruz." dedi. Ayrıca Santos devrede oyundan çıkan Salih ile ilgili de "Orta sahayı güçlü tutmak adına çıkardım. Yorgunluğu vardı." ifadelerini kullandı. Derbiye de değinen Santos, "Derbiler çok önemli, o maçta da güzel bir maç olacak." şeklinde konuştu.



NECİP YİNE ALKIŞ TOPLADI

Beşiktaş'ın jokerlerinden biri olan Necip Uysal, kupadaki Konyaspor maçında performansıyla alkış topladı. Tecrübeli oyuncu 83'te kale çizgisinden bir top çıkararak hayati bir müdahalede bulundu. Maç sonunda Beşiktaş taraftarları Necip Uysal'ı alkışladı.



MUÇİ: ÇOK SABIRSIZIM

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan ve Konya maçındaki performansıyla alkış alan Ernest Muçi, 2-0'lık galibiyet sonrası, "Bizim için çok önemli bir maçtı. İşimizi yaptık, yarı finaldeyiz. Ama bu da geçti. Pazar günü bizim için ve taraftarımız için önemli bir maç var. Umuyorum taraftarı mutlu eder ve o maçı kazanırız. Derbi için sabırsızlanıyorum" dedi. Gedson Fernandes ise "Türkiye Kupası'nı istiyoruz. Derbide olmayacağım için üzgünüm" diye konuştu.



ARSENAL'DEN GÖZALTI

Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettiren Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin transfer radarında bulunuyor. Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'den kulüplerin izlediği Kılıçsoy ile ilgili İngiliz basınından dikkati çeken bir iddia geldi.

Ada basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig devi Arsenal'in gözlemcileri, 18 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray ile oynanacak derbi maçta izlemeye gelecek. Ayrıca Avrupa'dan başka kulüplerin de dev derbide Kılıçsoy'a yakın takip yapacağı gelen haberler arasında. Haberin detayında genç yıldızın yüksek formuna da dikkat çekilirken, "Beşiktaş, gelecek vadeden genç yıldızını yeni sezonda kadroda tutmakta zorlanabilir" ifadelerine yer verildi. Kartal ile 2028'e kadar kontratı bulunan futbolcu, bu sezon ligde 9 gol atıp, 2 de asist üretti.



KUPA GOLCÜSÜ CENK TOSUN

Kara Kartal'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Konyaspor ile oynadıkları çeyrek final maçını boş geçmedi. İkinci yarının başında Salih Uçan'ın yerine oyuna giren Tosun, 58.'de skoru 2-0'a getiren gole imza attı. Süper Lig'de 5 gol, 3 asisti bulunan Tosun, kupada ise 3 gol, 1 asiste ulaştı. Bu sezon tüm kulvarlarda 10 gol, 4 asist üreten ve 14 gole direkt etki eden tecrübeli golcü, G.Saray derbisi için de "İnşallah kazanan biz olacağız" dedi.