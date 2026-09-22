Katz yine haddini aştı: Katil İsrail rejiminin Savunma Bakanı'ndan Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik küstah sözler
Son dönemde Türkiye’ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hazımsızlığını her fırsatta ortaya koyan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şehri’ni haritadan silmekle ve 1 milyondan fazla sivili zorla göç ettirmekle tehdit ettiği skandal konuşmasında haddini aşarak Başkan Erdoğan’ı ve Türkiye’yi bir kez daha doğrudan hedef aldı; yaklaşan seçimler öncesi savaş çığırtkanlığına sarılan Katz’in küstah sözleri tepki çekti.
Son dönemde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalarıyla tepki çeken İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tüm dünyaya hitap etmesine saatler kala bir kez daha sahneye çıktı. Tarihi BM konuşması öncesinde panikleyip adeta kuduran ve her fırsatta Türkiye'ye yönelik hazımsızlığını sergileyen Katz, Gazze üzerinden yaptığı provokatif konuşmayla yine haddini aştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın yeni esir alma planları yaptığı iddiasını öne sürerek Gazze Şehri'ni haritadan silmekle ve 1 milyondan fazla sivili sürmekle tehdit etti. Skandal açıklamalarında sınır tanımayan Katz, Başkan Erdoğan'ın New York'ta katil İsrail yönetiminin vahşetini yüzlerine vuracağı kritik konuşması öncesinde doğrudan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef gösterdi.
KATZ'DEN SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI
Katz, 1973 Yom Kippur Savaşı'nda ölen askerler için Kudüs'teki Herzl Dağı Askeri Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde konuştu. Times of Israel'in aktardığına göre Katz, çeşitli istihbarat ve duyumlara dayanarak Hamas'ın yeni kaçırma planları hazırlığında olduğunu öne sürdü ve açıkça savaş çığırtkanlığı yaptı.
1 MİLYON GAZZE HALKINA AÇIK TEHDİT
Konuşmasında Gazze halkını zorla yerinden etmekle ve yerleşim yerlerini yerle bir etmekle tehdit eden işgalci bakan, şu ifadeleri kullandı:
"Hamas'ı ve İran'dan Erdoğan'a kadar onun tüm destekçilerini buradan uyarıyorum: Eğer tek bir İsrailli asker veya sivil kaçırılırsa, Gazze Şehri'ndeki 1 milyon kişinin tamamı güneye sürülecektir."
Tehditlerine devam eden Katz; evlerin ve kulelerin vurulacağını söyleyerek, "Gazze ve Lübnan'daki örgütlerin anladığı dil budur, bizim konuştuğumuz dil de bu: Nüfusu tahliye etmek, altyapıyı yok etmek ve bölgeyi ele geçirmek. Tıpkı Refah'ta, Beyt Hanun'da ve Gazze Şeridi'nin yüzde 70'inde ne yapıldıysa aynısı yapılacaktır" sözleriyle uyguladıkları vahşeti ve yıkım politikasını itiraf etti.
"SARI HAT'TAN ÇEKİLMEYECEĞİZ"
İsrail ile Gazze arasındaki fiili hatta atıfta bulunan Katz, Hamas tamamen ortadan kaldırılana, bölgedeki silahlar ve tüneller tamamen yok edilene kadar işgalci İsrail ordusunun Gazze içindeki "Sarı Hat" mevzilerinden asla geri çekilmeyeceğini savundu.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimler öncesinde koltuğunu korumak için saldırgan üslubunu iyice sertleştiren ve Başkan Erdoğan korkusuyla akıl sınırlarını zorlayan Katz, daha önce de Gazzelilerin zorla göç ettirilmesi çağrısı yapmış ve Lübnan'daki sivil köylerin haritadan silinmesiyle övünerek büyük tepki toplamıştı.
GAZZE'DEKİ SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki hat üzerinde insansız bir iş makinesine bombalı saldırı yapıldığını ve can kaybı yaşanmadığını öne sürerek, sözde misilleme adı altında Gazze Şeridi'ndeki sivil altyapılara yeniden hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.