1 MİLYON GAZZE HALKINA AÇIK TEHDİT

Konuşmasında Gazze halkını zorla yerinden etmekle ve yerleşim yerlerini yerle bir etmekle tehdit eden işgalci bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Hamas'ı ve İran'dan Erdoğan'a kadar onun tüm destekçilerini buradan uyarıyorum: Eğer tek bir İsrailli asker veya sivil kaçırılırsa, Gazze Şehri'ndeki 1 milyon kişinin tamamı güneye sürülecektir."

Tehditlerine devam eden Katz; evlerin ve kulelerin vurulacağını söyleyerek, "Gazze ve Lübnan'daki örgütlerin anladığı dil budur, bizim konuştuğumuz dil de bu: Nüfusu tahliye etmek, altyapıyı yok etmek ve bölgeyi ele geçirmek. Tıpkı Refah'ta, Beyt Hanun'da ve Gazze Şeridi'nin yüzde 70'inde ne yapıldıysa aynısı yapılacaktır" sözleriyle uyguladıkları vahşeti ve yıkım politikasını itiraf etti.