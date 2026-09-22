Ekrem İmamoğlu hakim karşısında: Belediye sisteminden alınan 20 bin TL’lik benzine “yanlışlıkla” savunması
Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “görevi kötüye kullanma” davasında verdiği savunma pes dedirtti. İmamoğlu, kendi aracı için belediyenin sisteminden yaklaşık 20 bin liralık benzin alındığını kabul ederken, işlemi “yanlışlıkla” sözleriyle açıkladı. Dosyada özel araca ait bakım ve yakıt giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı, ayrıca doğrudan temin sınırının aşılmaması için alımların bölündüğü iddiaları da yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk davasında tutuklu yargılanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan "görevi kötüye kullanma" davasında yargılama başladı. İmamoğlu, İBB dosyasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" dahil çok sayıda suçlamayla yargılanıyor.
Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen Beylikdüzü davasında ise İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakim karşısına çıktı.
20 BİN LİRALIK BENZİNE "YANLIŞLIKLA" SAVUNMASI
İmamoğlu'nun mahkemedeki savunmasının en dikkat çeken bölümlerinden biri, kendi aracı için belediyenin sisteminden alındığını söylediği yaklaşık 20 bin liralık benzin oldu.
Belediyenin yakıt sisteminin şahsi aracı için kullanıldığını kabul eden İmamoğlu, işlemin "yanlışlıkla" yapıldığını öne sürdü.
İmamoğlu savunmasında şu ifadeleri kullandı:
"2019'da kendi aracım için yanlışlıkla belediyenin sisteminden benzin almışız, o dönem fark ediliyor, paramızı o dönem yatırdık tekrardan gittik belediyenin kasasına. Belgesi mutlaka size ulaşacaktır."
İmamoğlu, söz konusu tutarın daha sonra belediyeye geri ödendiğini savundu. Belediye sisteminden şahsi araç için yakıt alındığının kabul edilmesi ve bunun "yanlışlıkla" açıklanması duruşmanın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.
ŞİRKETİN ARACI MAKAM ARACINA DÖNÜŞTÜ
İddianameye göre İmamoğlu İnşaat, 4 Şubat 2015'te Beylikdüzü Belediyesine verdiği dilekçeyle şirkete ait 34 LN 4472 plakalı Mercedes Vito'nun dönemin belediye başkanının görev süresi boyunca Belediye Başkanlığı hizmetinde kullanılmasını teklif etti.
Araç belediyeye bedelsiz tahsis edilirken bakım, yakıt ve diğer tüm masrafların belediye tarafından karşılanması istendi.
Dilekçe 9 Şubat 2015'te Ekrem İmamoğlu'nun oluruyla Belediye Encümenine sevk edildi. Encümen de aracın başkanlık makam aracı olarak kullanılmasına, bakım ve yakıt giderlerinin belediye tarafından karşılanmasına karar verdi.
ARAÇ ÖZEL, MASRAFLAR BELEDİYE BÜTÇESİNDEN
Savcılık, özel mülkiyette bulunan bir aracın belediye başkanına makam aracı olarak tahsis edilmesi ve giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması konusunda encümenin yetkisinin bulunmadığını ileri sürdü.
İddianamede, Belediye Kanunu'nda sayılan görev ve yetkiler arasında bulunmamasına ve Taşıt Kanunu'na aykırı olmasına rağmen özel mülkiyetteki aracın bakım, onarım, lastik ve akaryakıt giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı iddia edildi.
İMAMOĞLU'NDAN SUÇLAMALARA "SİYASİ" SAVUNMASI
İmamoğlu ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve davanın siyasi saiklerle açıldığını savundu.
"Bu dava ilk bakışta bir makam arabası meselesi olarak görülebilir ama öyle değildir, siyasidir ve siyasi saiklerle üretilmiştir." diyen İmamoğlu, belediyenin kiralayacağı aracın maliyetini yüksek bulduğu için kendi şirketine ait aracı bedelsiz olarak belediyeye tahsis ettiğini öne sürdü.
İHALEYİ BÖLME İDDİASI DOSYADA
İddianamede makam aracı dosyasının yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğünün yaptığı iki ayrı doğrudan temin işlemi de yer aldı.
Belediye tarafından 25 Aralık 2018'de 65 bin 600 liralık, 15 Ocak 2019'da ise 65 bin 800 liralık iki ayrı alım yapıldığı belirtildi. Dönemin doğrudan temin sınırı KDV hariç 67 bin 613 liraydı.
Savcılık, aynı nitelikteki eğitmen çalıştırılması hizmetinin doğrudan temin sınırının altında kalması amacıyla iki ayrı işe bölündüğünü ileri sürdü.
2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İddianamede Ekrem İmamoğlu ile birlikte 10 sanığın "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Bir sanık hakkında ise "görevi kötüye kullanmaya yardım" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis talep edildi.
Mahkeme, savunması alınmayan 4 sanığın bir sonraki celsede dinlenmesine karar vererek duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.
5 sanık için yakalama kararı
Yunan Basınının gözü Mavi Vatan'daki tatbikatta!