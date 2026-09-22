Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen Beylikdüzü davasında ise İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakim karşısına çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk davasında tutuklu yargılanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan "görevi kötüye kullanma" davasında yargılama başladı. İmamoğlu, İBB dosyasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" dahil çok sayıda suçlamayla yargılanıyor.

Makam aracı davasında dikkat çeken savunma! İmamoğlu “yanlışlıkla” dedi (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

20 BİN LİRALIK BENZİNE "YANLIŞLIKLA" SAVUNMASI

İmamoğlu'nun mahkemedeki savunmasının en dikkat çeken bölümlerinden biri, kendi aracı için belediyenin sisteminden alındığını söylediği yaklaşık 20 bin liralık benzin oldu.

Belediyenin yakıt sisteminin şahsi aracı için kullanıldığını kabul eden İmamoğlu, işlemin "yanlışlıkla" yapıldığını öne sürdü.

İmamoğlu savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"2019'da kendi aracım için yanlışlıkla belediyenin sisteminden benzin almışız, o dönem fark ediliyor, paramızı o dönem yatırdık tekrardan gittik belediyenin kasasına. Belgesi mutlaka size ulaşacaktır."

İmamoğlu, söz konusu tutarın daha sonra belediyeye geri ödendiğini savundu. Belediye sisteminden şahsi araç için yakıt alındığının kabul edilmesi ve bunun "yanlışlıkla" açıklanması duruşmanın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.