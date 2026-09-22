Genel Merkez kaynaklarından edinilen bilgilere göre aynı pankart, önümüzdeki süreçte CHP'nin 81 ildeki binalarına da asılacak.

CHP 'de mutlak butlan kararıyla başlayan ve partinin ikiye bölünmesiyle sonuçlanan kavga, bu kez Genel Merkez'in cephesine taşındı.

"Egemenlik halka aitse siyasal iktidar da ancak kamu yararına yöneldiği ölçüde Cumhuriyetçi bir meşruiyet kazanabilir. Bu anlamda siyaset bir meslek, ayrıcalık veya zenginleşme alanı değil; toplumsal ihtiyaçların ortak akılla karşılandığı, kamusal kaynakların adil biçimde dağıtıldığı ve yurttaşların ortak geleceğinin inşa edildiği bir hizmet alanıdır."

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, pankarta ilişkin açıklamasında siyasetin bir meslek, ayrıcalık veya zenginleşme alanı olmadığını belirtti.

CHP’den Özel ve İmamoğlu’na pankartlı yolsuzluk göndermesi! (Fotoğraflar AA ve Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

PANKARTIN ADRESİ BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUK DOSYALARI

Pankartta doğrudan isim kullanılmadı ancak mesajın adresi, Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalarla ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, İBB merkezli soruşturmalar ve CHP'li belediyelere uzanan rüşvet ve yolsuzluk iddiaları karşısında Özgür Özel yönetiminin kurduğu savunma hattına mesafe koymuştu.

Kılıçdaroğlu, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz. Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. CHP gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da bilir."

Kılıçdaroğlu'nun sözleri, Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların ardından yaptığı en sert "arınma" çıkışlarından biri olmuştu.

"BELGE VE YOLSUZLUK VARSA YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"

Kılıçdaroğlu başkanlığında 5 Haziran'da gerçekleştirilen MYK toplantısında da CHP'li belediyeler hakkındaki yolsuzluk dosyaları masaya yatırılmıştı.

Kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu toplantıda, "Ortada belge, bilgi ve yolsuzluk varsa bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok" mesajını vermişti.

Bu sözler, Özel ve İmamoğlu cephesinin soruşturmalar karşısındaki tavrına açık bir itiraz olarak yorumlanmıştı. Kılıçdaroğlu, iddiaların koşulsuz biçimde reddedilmesi yerine belgelerin parti tarafından da incelenmesini istemişti.