1,5 milyarlık kara para operasyonunda son nokta! TCMB Papel'in lisansını iptal etti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. 23 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, şirketin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme yetkisi 18 Eylül tarihli Merkez Bankası kararıyla sonlandırıldı. Papel hakkında daha önce yasa dışı bahis ve kara para soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmiş ve şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finans sektörünü yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı.
23 Eylül 2026 tarihli ve 33379 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin resmen iptal edildiği duyuruldu.
RESMî GAZETE'DE YAYIMLANDI: KARARIN DETAYLARI
Merkez Bankası tarafından alınan 18 Eylül 2026 tarihli ve 12092/21691 sayılı karar doğrultusunda, şirketin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme yetkisi sonlandırıldı.
Alınan iptal kararına ilişkin yasal süreç ve öne çıkan ayrıntılar şu şekilde:
İlk lisans tarihi: Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., elektronik para kuruluşu faaliyet iznini ilk olarak 27 Ekim 2022 tarihli ve 11334/20933 sayılı Banka kararı ile almıştı.
İptal dayanağı: İptal kararı, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında uygulandı.
İlgili kanun maddeleri: İptal işlemi; Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19'uncu maddesi ile 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca gerçekleştirildi.
KRİPTOLU AKLAMA MEKANİZMASI ÇÖKMÜŞTÜ
İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen dev operasyon, Türkiye'deki yasadışı bahis paralarının nasıl aklandığını ve rotanın Dubai'deki lüks gökdelenlere nasıl uzandığını gün yüzüne çıkardı.
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yürütülen ve hacmi 1,5 milyar TL'ye ulaşan devasa bir kara para aklama ve yasadışı bahis ağı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada deşifre edilmişti.
KAYYUM ATANMIŞTI
23 Ocak 2026'da ise İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenlendi. 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
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