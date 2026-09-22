Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finans sektörünü yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. 23 Eylül 2026 tarihli ve 33379 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin resmen iptal edildiği duyuruldu.

Papel ödeme kuruluşunun faaliyet izni iptal edildi. RESMî GAZETE'DE YAYIMLANDI: KARARIN DETAYLARI Merkez Bankası tarafından alınan 18 Eylül 2026 tarihli ve 12092/21691 sayılı karar doğrultusunda, şirketin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme yetkisi sonlandırıldı. Alınan iptal kararına ilişkin yasal süreç ve öne çıkan ayrıntılar şu şekilde: İlk lisans tarihi: Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., elektronik para kuruluşu faaliyet iznini ilk olarak 27 Ekim 2022 tarihli ve 11334/20933 sayılı Banka kararı ile almıştı. İptal dayanağı: İptal kararı, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında uygulandı. İlgili kanun maddeleri: İptal işlemi; Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19'uncu maddesi ile 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca gerçekleştirildi.