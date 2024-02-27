PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Szymanski'ye 7-24 gözaltı: İtalyanlar Polonyalı yıldız için transfer planını hazırladı

Milan, yaz döneminde Sebastian Szymanski için hamle yapmaya hazır. İtalyan ekibinin sportif direktörü Geoffrey Moncada, Polonyalı yıldızla ilgili raporları, Stefano Pioli’ye sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Şubat 2024 Güncelleme 27 Şubat 2024, 07:02
Szymanski’ye 7-24 gözaltı: İtalyanlar Polonyalı yıldız için transfer planını hazırladı

Bu sezon Fenerbahçe'deki başarılı performansla öne çıkan isimlerden biri olan Sebastian Szymanski, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde. İtalyan devi Milan'ın Polonyalı yıldız için yaptığı planlama ortaya çıktı.

RAPORLAMA YAPIYORLAR
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Serie A ekibinin sportif direktörlüğünü yapan Geoffrey Moncada, Kanarya'nın 24 yaşındaki yıldız oyuncusunu yakından takip ediyor. Szymanski'nin birçok maçını izleyen Moncada, söz konusu raporlamaları teknik direktör Stefano Pioli'ye bildiriyor. Milan, 20 milyon Euro güncel değeri olan Szymanski transferi için yaz döneminde hamle yapmayı düşünüyor.

22 GOLE DİREKT ETKİ YAPTI
Hollanda ekibi Feyenoord'dan transfer edilen Szymanski, bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda toplam 30 maçta ilk 11'de oynadı. Ligde 9 gol, 8 asist üreten Szymanski, Konferans Ligi'nde de 3 gol, 2 asist katkısı verdi. Yıldız isim toplamda 40 maçta 12 gol, 10 asistle 22 gole direkt etki etti.

İNGİLİZLER DE İSTİYOR
F.Bahçe yönetimi, İngiltere'den Manchester United, Arsenal ve Liverpool gibi devlerin de yakından takip ettiği Sebastian Szymanski'nin olası satışından maksimum gelir elde etmeyi planlıyor. Yıldız oyuncu için sezon sonunda resmi görüşmeler hızlanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Promosyon artırma formülü! Başka bankaya nasıl geçilir? Kampanyalarda kim, ne veriyor? Ödeme aynı yerde nasıl yükseltilir?
Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat! Ödediğiniz aidatların iadesini almanız mümkün
İplikleri pazara çıkıyor! DEM’li Sırrı Sakık’tan itiraf: CHP Destek verin ama görünmeyin diyor
Galatasaray evinde seriyi sürdürdü! Antalyaspor’u da geçtiler
CHP’li İBB’nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!
HONOR, MWC 2024’te yapay zekanın sınırlarını zorluyor
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında son durum ne?
Bu bir ’kişi kendinden bilir işi’ haberidir! Murat Kurum’a ’İsrail’ iftirası atan İmamoğlu ve ekibinin reklam çalışmalarında ’İsrail’ izi
Ukrayna’da gizli CIA üssü: 10 yıldır mayın tarlalarının arasında saklanıyor! Wall Street Journal ortaya çıkardı: Kiev’in casuslarını ABD eğitiyor
Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete aldı ilk seferi yaptı! Sefer süresi 20 dakikaya indi: 15 gün ücretsiz
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri yine iş başında! Murat Kurum’un videosunu kesip alçak algı operasyonuna soyundular
Beslediği trol ifşa etti! Ekrem İmamoğlu ile İngiltere Büyükelçiliğinden siyasi operasyon: Amine Cansu Çelik nasıl istifa etti?
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
Derin Amerika kuruluşu CSIS’tan hem itiraf hem skandal! PKK doğrudan ABD’den destek alıyor
SON DAKİKA