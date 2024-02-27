Szymanski’ye 7-24 gözaltı: İtalyanlar Polonyalı yıldız için transfer planını hazırladı

Bu sezon Fenerbahçe'deki başarılı performansla öne çıkan isimlerden biri olan Sebastian Szymanski, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde. İtalyan devi Milan'ın Polonyalı yıldız için yaptığı planlama ortaya çıktı.

RAPORLAMA YAPIYORLAR

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Serie A ekibinin sportif direktörlüğünü yapan Geoffrey Moncada, Kanarya'nın 24 yaşındaki yıldız oyuncusunu yakından takip ediyor. Szymanski'nin birçok maçını izleyen Moncada, söz konusu raporlamaları teknik direktör Stefano Pioli'ye bildiriyor. Milan, 20 milyon Euro güncel değeri olan Szymanski transferi için yaz döneminde hamle yapmayı düşünüyor.

22 GOLE DİREKT ETKİ YAPTI

Hollanda ekibi Feyenoord'dan transfer edilen Szymanski, bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda toplam 30 maçta ilk 11'de oynadı. Ligde 9 gol, 8 asist üreten Szymanski, Konferans Ligi'nde de 3 gol, 2 asist katkısı verdi. Yıldız isim toplamda 40 maçta 12 gol, 10 asistle 22 gole direkt etki etti.

İNGİLİZLER DE İSTİYOR

F.Bahçe yönetimi, İngiltere'den Manchester United, Arsenal ve Liverpool gibi devlerin de yakından takip ettiği Sebastian Szymanski'nin olası satışından maksimum gelir elde etmeyi planlıyor. Yıldız oyuncu için sezon sonunda resmi görüşmeler hızlanacak.