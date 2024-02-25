Abdullah Avcı'dan Bordo-Mavili tribünlere çağrı var: "Taraftarlarımızın enerjisini istiyoruz"

Bu sezon ligde zirve yarışından kopmasının yanı sıra son iki maça kadar oynanan futbolla taraftarlarına umut aşılamayan Trabzonspor'u taraftarlar tribünlerde yalnız bırakmıştı.

Bu anlamda şampiyonluk sezonundaki coşkulu ambiyansı iki sezondur yakalayamayan Bordo-Mavililer'de teknik heyet ve futbolcular tribünlerdeki boşluklardan rahatsız olmuştu. Yeniden aynı atmosferde oynamayı arzulayan Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular önlerindeki 5 maçın 4'ünü iç sahada oynayacakları için oldukça umutlu.

AVCI TARAFTARLARI BEKLİYOR

Bordo-Mavililer, bugün Adana Demirspor maçıyla birlikte başlayacak olan fikstürde taraftarlarına çok güveniyor. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı "Taraftarlarımızın varlığı bizi daha güçlendiriyor. Onların enerjisine ve desteğine çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TAKTİK ÇALIŞTI

Trabzonspor, Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını dün tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı geçti.