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Fenerbahçe'nin tutmak istediği Batsman'e Avrupalı kulüpler de talip oldu

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Batshuayi’nin çift taraflı opsiyonu bulunuyor. Fenerbahçe dışında tam 6 kulübün ilgisi var. Belçikalı yıldıza İngiltere, Almanya ve Belçika kulüplerinin talip olduğu öğrenildi. Batshuayi ise kararını EURO 2024 sonrasına saklıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Şubat 2024 Güncelleme 23 Şubat 2024, 06:58
Fenerbahçe’nin tutmak istediği Batsman’e Avrupalı kulüpler de talip oldu

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen çift taraflı olarak opsiyon hakkı bulunan Michy Batshuayi ile ilgili olarak önemli gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe ve 6 Avrupa kulübünün Batshuayi'ye teklif yaptığı öğrenildi. Batshuayi ile İngiltere, Almanya ve Belçika liginden takımların ilgilendiği ifade edildi. Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Belçikalı santrforun bu tekliflerden hiçbirine yanıt vermediği ve EURO 2024'ü beklediği belirtildi.

PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRDI
Batshuayi bu sezon bir ara takımdan ayrılması gündeme gelmiş ancak gösterdiği performans sonrasında Fenerbahçe'nin gözdeleri arasına girmeyi başarmıştı. 30 yaşında ve 1.85 boyunda olan Batshuayi bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta Fenerbahçe formasını giydi ve 1193 dakika sahada kaldı. 17 kez fileleri havalandıran Belçikalı yıldız 2 de asiste imza attı.

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