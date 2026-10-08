Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi. Mekke Anlaşması'na ilişkin konuşan Fidan, "Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil." ifadelerini kullandı. “Bu saldırı anlaşması değil” Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: "Avrupa'nın güvenliği, Türkiye'nin güvenliğinden ve imkân ile kabiliyetlerinden bağımsız düşünülemez. Güvenlik politikalarında kalıcı yaklaşımlara gidilmeden önce tartışmaların nitelikli yapılması gerek. Aksi takdirde çok geç olabilir. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel istikrara yönelik başlıca tehditlerden biri olmaya devam etmekte. Savaşın başından bu yana Karadeniz'e sirayet etmemesi için çok çalıştık. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uygulamamız ve Karadeniz Tahıl Girişimi, bu yaklaşımımızın somut örnekleri oldu. Bugün ise savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile Ankara'da bir araya geldi (Foto: DHA) GIDA GÜVENLİĞİ SORUNLARI OLUŞTUĞUNU GÖRÜYORUZ

Sivil gemilere yönelik artan saldırılar, bölgemizdeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit olmakta. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine, bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerek. Ancak maalesef bütün cephelerde savaş yaygınlaştıkça etkisini Karadeniz'de gösteriyor. Bu konudaki değerlendirmelerimizi ve uyarılarımızı her iki tarafa da yapmaktayız. İki ülkenin birbirlerine askerî üstünlük sağlama çabası, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle Türk bayraklı, Türk sahipli, Türk personelli gemilerin de bundan etkilendiğini görüyoruz. Bu durumun sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu saldırılar diğer ülke vatandaşlarını da etkilerken olan, sadece personele ve gemilere olmuyor. Gemilerin taşıdığı, özellikle tahılın uluslararası piyasalara ulaşamamasından dolayı gıda güvenliği sorunları oluştuğunu görüyoruz ve bu durumu önlememiz gerekiyor.