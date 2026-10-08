Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması kuralını duyurdu: Bu saldırı anlaşması değil! "Meclis'e gönderilecek"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın Meclise gönderilmesi için çalışmaların bittiğini açıklayarak, "Mekke Anlaşması'na taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil. Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak." ifadelerini kullandı. Karadeniz'de tırmanan gerilime de dikkat çeken Fidan, sivil ve Türk bayraklı gemileri hedef alan saldırıların küresel gıda güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi. Mekke Anlaşması'na ilişkin konuşan Fidan, "Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil." ifadelerini kullandı.“Bu saldırı anlaşması değil”
Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Avrupa'nın güvenliği, Türkiye'nin güvenliğinden ve imkân ile kabiliyetlerinden bağımsız düşünülemez. Güvenlik politikalarında kalıcı yaklaşımlara gidilmeden önce tartışmaların nitelikli yapılması gerek. Aksi takdirde çok geç olabilir. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel istikrara yönelik başlıca tehditlerden biri olmaya devam etmekte. Savaşın başından bu yana Karadeniz'e sirayet etmemesi için çok çalıştık. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uygulamamız ve Karadeniz Tahıl Girişimi, bu yaklaşımımızın somut örnekleri oldu. Bugün ise savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz.
GIDA GÜVENLİĞİ SORUNLARI OLUŞTUĞUNU GÖRÜYORUZ
Sivil gemilere yönelik artan saldırılar, bölgemizdeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit olmakta. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine, bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerek. Ancak maalesef bütün cephelerde savaş yaygınlaştıkça etkisini Karadeniz'de gösteriyor. Bu konudaki değerlendirmelerimizi ve uyarılarımızı her iki tarafa da yapmaktayız. İki ülkenin birbirlerine askerî üstünlük sağlama çabası, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle Türk bayraklı, Türk sahipli, Türk personelli gemilerin de bundan etkilendiğini görüyoruz. Bu durumun sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu saldırılar diğer ülke vatandaşlarını da etkilerken olan, sadece personele ve gemilere olmuyor. Gemilerin taşıdığı, özellikle tahılın uluslararası piyasalara ulaşamamasından dolayı gıda güvenliği sorunları oluştuğunu görüyoruz ve bu durumu önlememiz gerekiyor.
MEKKE ANLAŞMASI MECLİS'E GÖNDERİLECEK
Mekke Anlaşması'nın Meclis'e gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Mekke Anlaşması'na taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil. Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak."
MSB'DEN MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI MESAJI
Öte yandan bugün MSB'den de anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin, 5 Ekim'de Riyad'da toplandığı hatırlatılan açıklamada, "Toplantıda bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, Sekretaryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Konuya ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Diğer siyasi, idari, askeri ve savunma sanayi mekanizmalarına ilişkin çalışmaların, tarafların mutabakatı ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Öte yandan, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir."