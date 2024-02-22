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Transfer avı başladı: Kanarya Arjantinli yıldız Guido Rodriguez için somut adımlar atmaya hazır

Yeni sezon için şimdiden düğmeye basan F.Bahçe, Real Betis’in yeni kontrat teklifini kabul etmeyen Arjantinli orta saha Guido Rodriguez için planını yaptı. Kanarya, Tangocu ile görüşme yapıp, taleplerini dinleyecek.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Şubat 2024 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:03
Transfer avı başladı: Kanarya Arjantinli yıldız Guido Rodriguez için somut adımlar atmaya hazır

Ara transfer döneminin bitmesine rağmen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı- Lacivertliler, İspanyol ekibi Real Betis'te oynayan Arjantinli orta saha Guido Rodriguez için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

BETIS'E VEDA EDECEK
Real Betis'in başkanlığını yapan Angel Haro, Tangocu'nun geleceğiyle ilgili, "Guido ile görüştük. Kendisine sunduğumuz yeni sözleşme teklifinin süresi doldu" açıklamasını yaptı. 29 yaşında ve 1.85 boyundaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Son gelen haberlere göre; Rodriguez'in Betis'te kalma ihtimali düştü. Fenerbahçe'nin ise temasta olduğu yıldız oyuncuyla görüşmelerini hızlandıracağı ve güncel değeri 24 milyon Euro olan Rodriguez'e beklentilerini sormaya hazırlandığı ortaya çıktı.

32 GOLE KATKI YAPTI
Kariyerinde daha önce Defensa, River Plate, CF America ve Tijuana takımlarında top koşturan Rodriguez, 362 mücadelede 26 gol, 6 da asist üretti. Kulüp kariyerinde 32 gole katkı yapan futbolcu, Arjantin Milli Takımı'nda da 29 kez şans buldu ve 1 gol attı. F.Bahçe, ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle 2 hafta sonra sahalara dönmesi beklenen futbolcunun durumunu da yakın izliyor. Guido Rodriguez, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev alabiliyor.

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