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Zaha tam 13 yıl sonra bir ilki yaşıyor

Zaha son 4 maça yedek başlayıp sonradan oyuna girdi. Fildişili yıldız kariyerinde böyle bir durumu en son 2011’de Crystal Palace formasıyla yaşamış ve 6 maça kulübede başlamıştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Şubat 2024 Güncelleme 21 Şubat 2024, 07:02
Zaha tam 13 yıl sonra bir ilki yaşıyor

Galatasaray'da gerek ailesinde yaşanan problemler gerekse de performans düşüklüğü nedeniyle son 4 maça kulübede başlayan ve sonradan oyuna giren Wilfried Zaha kariyerinde bu kadar yüksek sayıda yedek kaldığı bir dönemi ikinci kez yaşıyor.

Fildişili yıldız daha önce 2011'de Crystal Palace formasıyla Championship'te mücadele ederken 6 maça kulübede başlamış ve bu karşılaşmaların 4'ünde sonradan oyuna dahil olmuştu. Zaha 2 maçta ise forma şansı bulamamıştı.

Tecrübeli yıldız 13 yıl sonra aynı durumu bu sefer Galatasaray'da tekrar yaşadı. Yedek kalmaktan mutsuz olan Zaha'nın idmanlardan sonra ekstra çalışıp performanısını artırarak yeniden 11'e dönmeyi hedeflediği öğrenildi. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 22 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 9 gol, 3 asiste imza attı.

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