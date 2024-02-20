Galatasaray’ın 2000 kadrosu mu yoksa şu anki kadrosu mu daha iyi? TAKVİM o dönemi yaşayan isimlere sordu! İşte cevaplar...

Galatasaray, Ankaragücü'nü 3-0 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir virajı daha geçti. Başkent'teki maçtan sonra Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, çarpıcı açıklamalar yaptı. Belözoğlu, "Galatasaray bu ligin çok üstünde bir takım. Oyuncu kalitesi olarak, bilmiyorum, Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir. Bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu grubuna karşı ben oyuncu olarak da teknik direktör olarak da oynamadım" ifadelerini kullandı.

BURUK DA 2000'İ İŞARET ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, "2000 ruhuna benzetmek istiyorum takımı. O dönemki başarılara ulaşmak için daha fazlasını yapmamız lazım" dedi. Bu açıklamalardan sonra sosyal medyada yeni bir tartışma başladı. Futbolseverler, Galatasaray'ın UEFA ve Süper Kupa'yı kazandığı 2000 kadrosu mu yoksa şu anki kadronun mu daha iyi olduğunu tartışmaya başladı. TAKVİM de o dönemde başkanlık yapan Faruk Süren ve efsane oyunculara aynı soruyu yöneltti. Efsane isimler, iki farklı dönem için çarpıcı açıklamalara imza attı.

KUPALARA AMBARGO KOYDULAR

Galatasaray, Süper Lig'de 1996-2000 yılları arasında 4 kez üst üste şampiyonluk yaşadı. UEFA Kupası'nı müzesine taşıyarak çok büyük bir başarıya imza attı. Ardından finalde dünyanın en önemli kulüplerinden biri olan Real Madrid'i yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Fatih Terim'in başarılarından sonra bayrağı eski öğrencisi Okan Buruk aldı. Başarılı teknik adam, lig ve Avrupa'daki başarılarıyla adını G.Saray tarihine yazdırıyor.

BENZER BİR BAŞARI ŞART

Her şeyi zamanı ve mekanı içinde değerlendirmek lazım. Şu anda da çok iyi bir kadrosu var Galatasaray'ın. O dönemle kıyasladığımızda, uluslararası alanda daha çok oyuncusu var Galatasaray'ın. O zamanki kadroda da genç ama başarılı oyuncular vardı. Tarihin en iyi kadrosu diyebilmek için benzer bir başarıyı tekrarlamak gerek. Galatasaray iyi gidiyor. Bu yolun sonu mutlu son diye düşünüyorum. (Faruk SÜREN)

YANINA BİLE YAKLAŞAMAZ

G.Saray'ın şu kadrosu bizim kadronun yanına bile yaklaşamaz! O takımla bu takım kıyaslanamaz. Evet, Galatasaray şu anda iyi bir takım. Fakat; o dönemdeki gibi bir takım değil. O dönem daha çok koşan, hızlı oynayan bir takımdı. Oyuncular yetenekli ve kuvvetliydi. (Fatih AKYEL)



DAHA ÇOK YILDIZI VARDI

1996-2000 kadrosunun oluşumunda ben de vardım. Daha sonra o kadro çok değişti ve gelişti. Çok kaliteli bir kadroydu. Ama o zamanki futbolla bu zamanki futbol çok değişti. O kadroda çok daha yıldız oyuncular vardı. Ama şu anki kadronun çok güçlü bir oyunu var. Okan hoca ciddi bir fark yarattı. (Evren TURHAN)

DEVLER LİGİ'Nİ KAZANSIN!

Okan Buruk ile G.Saray başarılara imza atıyor. Ancak; ortada bir Avrupa kupası yok! 4 şampiyonluk da yok. Bu kadro bunu başarabilirse o zaman bu konuyu tekrar konuşabiliriz. Bu takımın Devler Ligi'ni kazanması gerek. İşte o zaman UEFA Kupası'nı kaldıran kadronun önünde bir takım görebiliriz. (Kerem İNAN)

ŞİMDİKİ KADRO EN İYİSİ

Bence de bu sezonki kadroya "En iyi kadro" diyebiliriz. Bizim zamanımızda özveri vardı. Daha büyük fedakarlıklar vardı. Şimdi iş biraz daha ticari olarak dönüyor. 2000'deki takımın başarısına kimse ulaşamadı. Ama 2024 kadrosu tek tek, bireysel olarak ve kalite anlamında Galatasaray tarihinin en iyisi. (Vedat İNCEEFE)

BU DAHA BAŞLANGIÇ

İşini iyi yapanlara saygı duymak gerek. Fatih Terim'in çok büyük başarıları var. Okan Buruk da çok iyi yolda ilerliyor. Bu kadro, belki Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu olabilir. Ayrıca bu daha başlangıç. Devamı gelecek. Bunu gerçekleştiren G.Saray yönetimini de tebrik etmek gerek. (Hayrettin DEMİRBAŞ)

TARİHİN EN İYİ KADROSU DEĞİL

G.Saray'ın şu anki kadrosu iyi bir kadro. Fakat tarihinin en iyi kadrosu diyemeyiz. Galatasaray, 4 sene üst üste şampiyon oldu. UEFA Kupası'nı kazandı. Şu anki takıma, 'Tarihin en iyi kadrosu' diyebilmemiz için, Şampiyonlar Ligi kazanması gerek. Okan hocanın takımı Avrupa'da kupa kazanmalı. (Ceyhun ERİŞ)