CHP'li İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında Murat Kapki'den bomba itiraf! Murat Ongun'u sattı: "Keşke biz de kaçsaydık"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında itirafçı olan tutuklu reklamcı Murat Kapki , üçüncü kez ifade verdi.

Ekrem İmamoğlu (AA)

Murat Kapki, BVA reklam şirketinin ortağı ve İmamoğlu'nun kasası olduğu öne sürülen Hüseyin Köksal'ın gayriresmi ve pis işlerinin ise muhasebecisi Gönül Dursun ve Urbanmedya çalışanı Fatma Köksal tarafından bilindiğini ifade etti.



Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Murat Kapki şunları söyledi:

ZORLA MARKET KARTI ALDIRDILAR

"Ramazan bayramlarında Murat Ongun, Kültür AŞ kanalıyla ben ve benim gibi bazı şirketlerden market kartı almak için Kültür AŞ hesabına para göndermemizi veya market kartı göndermemizi istiyordu. Senede ben de BVA olarak 500 bin TL civarı parayı Kültür AŞ hesabına gönderiyordum. Gönül Dursun isimli muhasebeci, Hüseyin Köksal'ın yine daha önceki ifadelerimde bahsettiğim gizli finans işlerini bilmektedir.

Hüseyin Köksal'ın BVA şirketinden almış olduğu kâr paylarını Ekrem İmamoğlu'nun sistemine nasıl aktarıldığını, bu paranın bankadan çekilmesi, başka hesaplara aktarılması hususlarını Gönül Dursun isimli şahıs net olarak bilmektedir.