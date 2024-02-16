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Güney Amerika çıkarması: Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı

Trabzonspor scout ekibi, gelecek sezonki transfer planlamaları kapsamında Brezilya ve Arjantin’e gidecek. Transfer planlamasında belirlenen bölgeler için oyuncu izlenecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Şubat 2024 Güncelleme 16 Şubat 2024, 07:04
Güney Amerika çıkarması: Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ara transfer döneminde az oyuncu transfer edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladık" ifadesini kullanmıştı. Yapılan planlama doğrultusunda Trabzonspor scout ekibi, öncelikli olarak Güney Amerika'ya gidecek. Futbolcu izleme komitesinden görevli iki kişinin Brezilya ve Arjantin'e gideceği ve burada bir süre kalarak daha önceden belirlenen mevkiler için oyuncu izlemeye başlayacağı öğrenildi.

SADECE BİR TRANSFER YAPTI
Trabzonspor'un gelecek sezon için kadro planlamasında önemli bir değişim planladığı ve birçok bölge için oyuncu izleneceği belirtildi. Bordo-Mavililer'in Brezilya ve Arjantin'de potansiyelli oyuncuları kadroya katıp sonrasında ise onlardan yüksek bonservis geliri elde etmek istiyor. Ara transfer dönemini sadece 32 yaşındaki Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i kadroya katarak tamamlayan Trabzonspor'un sezon sonunda stoper, orta saha, kanat ve forvet hattına takviyeler yapması bekleniyor. Karadeniz ekibi devre arası Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ü satarak 3.5 milyon Euro gelir elde etti.

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