Barış Alper’e hücum: Avrupa’dan 4 kulüp Aslan’ın genç yıldızını izleyecek

Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon jokeri olan Barış Alper Yılmaz, başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor. Bugünkü Prag maçında Avrupa'dan 4 kulübün Sarı-Kırmızılı futbolcuyu izleyeceği öğrenildi.

AVRUPA PEŞİNE DÜŞTÜ

23 yaşındaki yıldızı izlemeye gelecek kulüpler arasında Premier Lig'den Arsenal ile Tottenham Hotspur yer alıyor. Ada ekiplerinin temsilcileri, Barış Alper'a yakın takip yapacak ve notlar alacak. Ayrıca Yılmaz'ı izlemeyi planlayan kulüpler arasında İtalya'dan Lazio ile Sassuolo'nun da bulunduğu belirlendi. 30 Haziran 2027'ye kadar Galatasaray ile kontratı bulunan Barış Alper için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısının çalınması sürpriz olmayacak.

ÖNCELİĞİ CİMBOM'DA KALMAK

Sağ kanat, sol kanat ve santrforda oynayabilen Barış Alper Yılmaz, şu an için Galatasaray'da mutlu. Uzun vadede Avrupa'da kariyerine devam etmeyi planlayan 1.86 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre 7.5 milyon Euro değer biçiliyor. Sarı-Kırmızılı kurmaylar, piyasası her geçen gün yükselen Barış Alper Yılmaz'dan olası bir transferde maksimum gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu sezon 38 maçta 4 gol, 4 asist üreten Yılmaz, cezalı olduğu Sivas maçı dışında tüm maçlarda oynadı.