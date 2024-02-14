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Gurbetçi harekatı: Galatasaray genç yıldızları kadrosuna katmak için çalışmalara başladı

G.Saray Ar-Ge Sorumlusu Fatih Demireli; Eren Dinkçi, Umut Tohumcu, Muhammet Damar, Yusuf Kabadayı, Aral Çimşir ve Başar Önal’dan en az ikisini kadroya katmayı hedefliyor...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Şubat 2024 Güncelleme 14 Şubat 2024, 07:01
Gurbetçi harekatı: Galatasaray genç yıldızları kadrosuna katmak için çalışmalara başladı

Galatasaray'da sezon sonunda gurbetçi harekatı yaşanacak. Sarı- Kırmızılılar'ın Ar-Ge Sorumlusu Fatih Demireli sezon başında Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz gibi iki önemli yeteneği takıma kazandırmıştı. Sezon sonunda da operasyonunun devam edeceği ve önemli genç yıldızların takıma kazandırılacağı öğrenildi. Cimbom, Werder Bremen'de forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eren Dinkçi ile görüşmelerini sürdürüyor. Genç yıldızın Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Hoffenheim'ın 19 yaşındaki orta sahası Umut Tohumcu ve aynı takımdan 19 yaşındaki 10 numara Muhammed Damar da listede yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA ONU İSTEMİŞTİ
Bonservisi Bayern Münih'te olan ve Schalke'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı da Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimlerden... Danimarka ekibi Midtylland'ın yıldızı Aral Şimşir'le de görüşmeler devam ediyor. Ayrıca adı Beşiktaş'la da anılan De Graafschap'ın sol kanadı Başar Önal da geniş listede yer alan isimlerden. Galatasaray'ın sezon sonunda 6 oyuncudan en 2'sini kadrosuna katmak istiyor.

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