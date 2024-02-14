Altın adam Muammer: Milli Halterci Bulgaristan’da bayrağımızı göndere çekti

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, 55 kiloda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül podyuma çıktı. Muammer Şahin koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Koparmada Gürcistan'dan Ramini Shamilishvili 111 kiloyla ikinci, Bulgaristan'dan Angel Rusev da 109 kiloyla üçüncü oldu. Harun Algül ise koparmada 104 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı. Avrupa Halter Şampiyonası'nda sporcularımız yine büyük gurur yaşatmıştı. 45 kiloda mücadele eden Gamze, silkmede 92 kilogram ile Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, toplamda 157 kilogram ile Avrupa ikinciliğini elde etti. Şampiyonada ilk altın madalyamızı ise Cansu Bektaş ile kazandık. Bektaş, kadınlar 45 kiloda koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı.