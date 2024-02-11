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G.Saray, Başakşehir'i yıktı! Evinde 13'te 13 yaptı: Ligde zirveye çıktı

Galatasaray, 25’te Barış Alper Yılmaz’ın şık golüyle perdeyi açtı. 31’de sahneye çıkan Mertens’in golüyle G.Saray 3 puanı kaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Şubat 2024 Güncelleme 11 Şubat 2024, 07:04
G.Saray, Başakşehir’i yıktı! Evinde 13’te 13 yaptı: Ligde zirveye çıktı

Galatasaray Başakşehir'i 2-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Aslan, 25. dakikada öne geçti. Barış Alper Yılmaz, Lima ile girdiği ikili mücadelede sonrası topu önünde buldu. Altı pas önünde sırtı kaleye dönük kalan milli oyuncu yaptığı düzgün vuruşla skoru 1-0'a taşıdı.

Golden sonra tempoyu daha da artıran Galatasaray, 31'de Mertens'in muhteşem vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. 37'de Mertens'in altı pas üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi. 61'de Barış Alper Yılmaz'ın sert şutu kaleciden sekti, Ba topu kale çizgisi üzerinden çıkardı. 66'da G.Saraylı Kaan Ayhan'ın kendi kalesine attığı gol VAR kararı sonrası iptal edildi. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 2-0 kazanan Cimbom, ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti.

BARIŞ'TAN ÖRNEK DAVRANIŞ
G.Saray'da Barış Alper Yılmaz, bir pozisyonda orta açtıktan sonra top dışarı çıktı. Hakem Cihan Aydın korner kararı verdi. Milli futbolcu ise topun en son kendisine çarptığını söyleyerek örnek bir davranışa imza attı. Hakem Aydın, dürüst davranışı dolayısıyla Barış'ın elini sıkarak kendisine teşekkür etti.

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G.Saray bu sezon evinde oynadığı 13 Süper Lig maçını da kazandı. Aslan, sahasında oynadığı son 16 maçtan galibiyetle ayrıldı.

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