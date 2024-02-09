Galatasaray’ın yeni yıldızının transferiyle ilgili ilginç detayları TAKVİM ortaya çıkardı!

Galatasaray, Hannover 96 forması giyen Derrick Köhn'ü transfer ederek sol kanadını güçlendirdi. Yıldız oyuncunun transferiyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Alman devi Bayern Münih, Sacha Boey ile yapılan transfer pazarlıklarında Galatasaray'a Köhn'ü önerdi. Alman kulübünün Sportif Direktörü Christoph Freund'un daha önce Bayern Münih II takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu ile ilgili olumlu sözler sarf ettiği bildirildi. Bayern'in de izlediği yıldız oyuncu ile ilgili olumlu bilgiler alan Galatasaray transferi bitirdi. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray için dün İstanbul'a geldi. Derrick Köhn, Galatasaray camiasını selamlayan ilk paylaşımını da İstanbul'a iner inmez yaptı. Alman futbolcu Instagram hesabından aslan emojili bir hikaye paylaşımında bulundu. Galatasaray, Derrick Köhn için Hannover 96'ya 3 milyon 350 bin Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 300 bin Euro da bonus yer alacak. 25 yaşındaki futbolcu ile 3.5 yıl+1 yıl opsiyonlu sözleşme konusunda el sıkışıldı. Alman futbolcu yıllık 450 bin Euro kazanacak.

KÖHN SUDAN UCUZA GELDİ

DERRICK Köhn için Hannover'e 3,35 milyon Euro bonservis ödenecek. Ayrıca 300 bin Euro şarta bağlı bonus verilecek. Köhn ile 3+1 yıllık kontrat yapıldı. Bu sezon 300, seneye 450, son sezon 500 bin Euro ödenecek. 50 bin Euro da imza parası ödenecek.

REKOR ÜCRETLE MÜNİH'E GİTTİ

Galatasaray, 1.1 milyon Euro'ya aldığı Fransız sağ beki Sacha Boey'u 30 milyon Euro+5 milyon Euro bonusla Alman devi Bayern Münih'e sattı.

STEFAN LEİTL: ONUN AYRILIŞI UTANÇ VERİCİ

HANNOVER'IN hocası Stefan Leitl, "Köhn, evet takımımızdan ayrıldı. Bu bizim için utanç verici bir durum. Kulübümüz, futbolculara koyulan serbest kalma maddelerinde daha da dikkat etmeli. Köhn, bizim için önemli bir güçtü ve onun ayrılışı bizim için utanç verici" dedi.