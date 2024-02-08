Yeni aslan Derrick Köhn: Galatasaray’da sol bek transferi mutlu sonla bitti

Aslan'da sol bek transferi mutlu sonla bitti. Savunmanın solu için birçok yıldız isimle görüşen ancak sonuç alamayan Cimbom, en son Alman ekibi Hannover'de forma giyen Gana asıllı Alman futbolcu Derrick Köhn için çalışmalar yürüttü ve transferi sonuçlandırdı. Köhn'ün Türk menajeri Ersin Akan, Galatasaray ile somut görüşmelerde bulunmak üzere önceki gün İstanbul'a gelmişti.

Akan, Galatasaray'ın Bandırmaspor ile oynadığı kupa maçını tribünden takip etmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncunun bonservisi için 3.2 milyon Euro vereceği, anlaşmada 350 bin Euro'luk bonus maddesinin de olduğu öğrenildi. Derrick Köhn bugün öğlen 12.00'de İstanbul'da olacak ve Galatasaray'la 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

KAYSERİ HALİL'İN PEŞİNDE

Transfer tahtasını açan Kayserispor, ilk olarak golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Burak Yılmaz'ın da talebiyle birlikte Halil Dervişoğlu'nu isteyen Kayseri ekibi, Galatasaray ile iletişime geçti. Sarı-Kırmızılı yönetime sözlü teklifini ileten Kayseri, genç oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirmek istiyor.



ERDEN TİMUR HASTANELİK OLDU

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un 2 gündür hastanede kaldığı öğrenildi. Timur'un ciğerlerine kadar inen bir enfeksiyonu olduğu ve tedavisinin yoğun bir şekilde sürdüğü belirtildi. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı yöneticisinin hastanede transfer çalışmalarını yönlendirdiği iddia edildi.



MATT O'RILEY İDDİASI

İngiliz medyasına göre; Galatasaray ve Atletico Madrid, Celtic forması giyen Matt O'Riley ile ilgileniyor. 23 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon İskoç ekibinde 31 karşılaşmada forma giyen O'Riley 10 gol atarken, 12 de asiste imza attı.



ERIKSEN UNITED'DA KALIYOR

Transferde adı Galatasaray ile de anılan Manchester United'ın yıldızı Christian Eriksen'in, geleceğiyle ilgili kararını verdiği ileri sürüldü. Sky Sports'un haberine göre; Eriksen, United'da mutlu ve sezonun geri kalanı için Premier Lig takımından ayrılmayacak.



BAĞIMSIZLIĞIMIZI KAZANACAĞIZ

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, dün Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Özbek, "Ben her seferinde şunu söyledim; o gün ben de olsam Banklar Birliği anlaşmasını yapardım. Anlaşmanın o günkü şartlarda yapılmasıyla ilgili kimsenin bir şey dediği yok. Tenkit de etmiyoruz. Fakat anlaşmayı yapan kişi şunu bilmiyor; Galatasaray'ın bütün varlıkları ipotekli. Yeni aldığı arsa da ipotekli. Neyiniz var neyiniz yok ipotekli. Biz yapılandırmadan çıkalım derken, sadece faizden dolayı çıkalım demiyoruz. Bir defa yapılandırma koşulları varken, borçlanma yasağınız var. Bir yerden bir kredi alacak olsanız, alamazsınız. Bir gayrimenkul alacak olsanız, önce Bankalar Birliği'ne bilgi vereceksiniz. Ben bunları ifade ederken, bağımsızlığımızı kazanalım dedim" ifadelerini kullandı.

Özbek ayrıca, "Benim seçildikten sonra söylediğim şey, fikri hür ve vicdanı hür camianın fertleriysek mali bağımsızlıktır. Bunları kazanmamız lazım dedim. Bunu kapatacağız" diye konuştu.



CAM ADAM ZIYECH!

Cimbom'un yıldız isimlerinden Hakim Ziyech, bu sezon 4 kez sakatlık geçirdi. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasıyla 14 maça çıkarken, 19 maç kaçırdı. Sarı-Kırmızılılar'da beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve ayrılığı gündeme gelen Ziyech'in durumu sezon sonuna kaldı. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta, 4 gol attı ve 2 asiste imza attı.

ALPEREN TEK BAŞINA YETMEDİ

NBA'de Houston Rockets formasıyla başarılı bir sezon geçiren Alperen Şengün, Indiana Pacers maçında da göz doldurdu. Houston, 132-129 yenilirken, milli basketbolcumuz Alperen Şengün 20 sayı, 10 ribaunt 6 asistlik katkı sundu. 30 dakikada double double yapan Şengün, 15'de 7 saha içi ve 8'de 6 serbest atış performansıyla da Houston taraftarlarının beğenisini topladı. Ev sahibinde Pascak Siakam 29, Rockets'ta Jalen Green 30 sayı attı. Pacers'a 3 sayı farkla yenilen Houston, bu sezonki 27 yenilgisini tattı.



TEBRİKLER ECZACIBAŞI

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Eczacıbaşı, Ukrayna ekibi Prometey ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz, Burhan Felek Salonu'ndaki rövanşı da 3-1 galip bitirdi ve turnuvada adını çeyrek finale yazdırma başarısı gösterdi. Eczacıbaşı çeyrek finalde İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci ile eşleşti. Öte yandan galibiyet sonrası Eczabaşı forması giyen voleybolcular büyük sevinç yaşadı.



DIAZ'I ÖRNEK ALMALISIN!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'e 1-1 biten Atletico Madrid maçında süre vermedi. İspanyol basını, İtalyan teknik adamın milli yıldızımız ile antrenmanda yaptığı konuşmayı açıkladı. Haberde, hata yaptığını kabul eden Ancelotti'nin genç yıldıza, "Modric ve Ceballos gibi oyuncularla topa daha fazla sahip olmak ve Joselu'yu ileride bırakmayı planladım ama düşündüğüm gibi olmadı" dediği belirtildi. Ayrıca Ancelotti'nin Arda'ya Diaz'ın savunma yeteneklerini geliştirmesiyle beraber şans bulduğunu anlattığı yazıldı.



DAVIDSON BAŞAKŞEHİR'DE

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Çin kulübü Wuhan Three Towns'ta forma giyen 32 yaşındaki Davidson'u 1,5 yıllığına kadrosuna kattı. Brezilyalı futbolcu, 2020-222 yılları arasında Alanyaspor forması giymişti.



A.GÜCÜ'NDEN FLIPS HAMLESİ

Ankaragücü, Anderlecht'ten Fransız kanat oyuncusu Alexis Flips'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, "Alexis Flips'in geçici transferi için Anderlecht ile anlaşmaya varıldı" denildi.



URFA'YA BOSNALI ORTA SAHA

Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, Gürcistan Ligi'nde FC Telavi forması giyen 23 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha Amar Begiç ile anlaştı ve oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



EFES'İN RAKİBİ MACCABI

Euroleague'ın 26. haftasında Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Playtika ile Letonya'da karşılaşacak. Letonya'nın başkenti Riga ile aynı adı taşıyan salonda oynanacak maç, TSİ 20.30'da başlayacak.



ULUSLAR LİGİ'NDE KURA HEYECANI

A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi'nde mücadele edeceği 2024/2025 UEFA Uluslar Ligi kuraları, bugün saat 20.00'de Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Maison de la Mutualite Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 54 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde takımlar, daha önceki turnuvalarda olduğu gibi A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrılacak.

Gruplar oluşturulurken 2022/23 UEFA Uluslar Ligi müsabakaları sonrası oluşan genel sıralama baz alınacak. Türkiye kendi kategorisinde 4'üncü torbadan kura çekimine katılacak. UEFA Uluslar Ligi 2024/2025 sezonu, 5-7 Eylül 2024 tarihinde oynanacak grup karşılaşmaları ile başlayacak. Öte yandan milli takım, 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü Macaristan ve 26 Mart Salı günü de Avusturya ile hazırlık maçı yapacak.

İMZAYI ATTI ANKARA'YA GİTTİ

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına aralıksız devam eden Trabzonspor, şehre getirdiği yeni transferi Thomas Meunier'in maliyetini açıkladı. Bordo-Mavililer, 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı futbolcuya bu sezonun kalan bölümünde 850 bin Euro ödeyecek. Belçikalı futbolcuya gelecek sezon için ise 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceği duyuruldu. Ayrıca Meunier, imza ücreti olarak da Trabzonspor'dan 500 bin Euro kazanacak. Bordo- Mavili ekibin yeni transferi Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı. Belçikalı futbolcu, Gençlerbirliği ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak karşılaşmanın kadrosuna da alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kupa maçında ilk 11'de olmasa da yeni transfere süre vermesi bekleniyor.



AOSMAN SEZONU KAPATTI

Gençlerbirliği'ne orta saha oyuncusu Aias Aosman'dan kötü haber geldi. Çorum maçı sırasında zeminden kaynaklı sakatlık yaşayan futbolcunun sağ diz ön çapraz bağının koptuğu ve sezonu kapattığı bildirildi.



Rashford'a PSG kancası

İngilizler, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'a PSG'nin ilgi duyduğunu ve yaz döneminde 26 yaşındaki yıldız için hamle yapacağını yazdı. Rashford'a 75 milyon Euro değer biçiliyor.



VAKIFBANK ZAFER PEŞİNDE

CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, PGE Rysice ekibini konuk edecek. İlk maçı 3-0 kazanan Vakıfbank, 19.30'daki mücadeleyi de kazanıp çeyrek finali hedefliyor.



TRABZON KUPA SINAVINDA

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda 17.30'da başlayacak maçı Mert Güzenge yönetecek. Tek maç üstünden oynanacak randevuyu kazanan çeyrek finale yükselecek. Fırtına'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarda bulunan Pepe ve Onuachu oynayamayacak. Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor. Kupada en son Manisa FK'yi 3-1 ile eleyen Fırtına, kupada Gençlerbirliği'ni eleyerek moral bulmak istiyor. Sinan Kaloğlu ve öğrencileri ise Trabzonspor'a sürpriz yapmayı hedefliyor.



KUPA BİZİM OLMALI

Kupa sınavı öncesi oyuncularını uyaran Abdullah Avcı, "Türkiye Kupası'nda telafisi olmayan bir maça daha çıkıyoruz. Avrupa hedefimiz doğrultusunda kazanmaktan başka şansımız yok" dedi. Ayrıca Avcı, "İnşallah kupayı almak bize nasip olur. Bütün gücünüzü sahaya yansıtın" diye konuştu.

KONYASPOR SİVAS'I UZATMADA DEVİRDİ

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Konuk takım, normal süresi 0-0 sona eren maçta 109. dakikada Ahmet Oğuz'un attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



NEFESLERİ KESTİ BAŞAKŞEHİR TURLADI

Başakşehir ile Hatayspor, son 16 maçında karşılaştı. Normal ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Başakşehir, penaltılarla 4-3 gülerek adını çeyrek finale yazdırdı. Başakşehir'in golünü 23'te Keny, Hatay'ın golünü 58'de Massanga attı.