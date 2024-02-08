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Onun adı Fernebahçe: Arjantin'de kurulan takım sosyal medyayı salladı

Buenos Aires’e bağlı Necochea kasabasında bir araya gelen bir grup futbolsever, Fenerbahçe’den ilham alarak “Fernebahçe” ismiyle takım kurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Şubat 2024 Güncelleme 08 Şubat 2024, 07:01
Onun adı Fernebahçe: Arjantin’de kurulan takım sosyal medyayı salladı

Arjantin'de adı Fenerbahçe'den esinlenerek kurulan bir futbol kulübü olduğu ortaya çıktı. Necochea kentinde kurulan Fernebahçe'nin isim babası Fenerbahçe. Kulübün kurucusu olan iki genç, Amerika ve Avrupa'daki takımların taraftar gruplarının videoları izlerken Fenerbahçe'nin 12 Numara ismini verdiği taraftarlarının videolarına denk geliyor.

Bu noktada taraftarlardan çok etkilenen gençler, Arjantin'de çok sevilen "Fernet" içeceğinden de etkilenerek takımlarına Fernebahçe ismini veriyor. Takımın adının yanı sıra forma da çubuklu ve Sarı-Lacivert olarak dizayn edilmiş. Fenerbahçe'nin formasında logo üst köşede yer alırken Ferne ise göğüs hizasında ve ortada konumlandırılmış. Fenerbahçe'de daha önce forma giyen Robin Van Persie, Roberto Carlos ve eski efsane teknik direktör Zico'yu çok sevdiğini belirten oyuncular, gerçek bir Fenerbahçe hayranı.

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