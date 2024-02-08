Kupa Beyi Batshuayi: Adanaspor’a 4 gol atan Belçikalı yıldız dün de son 16 turunda Gaziantep’i 2 golle yıktı

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı üstün bir oyun ile 2-0 geçip çeyrek finale yükseldi.

BATSHUAYI ILE HIZLI START

16'da Mert Hakan, Furkan Soyalp'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. 17'de topun başına geçen Batshuayi, sol köşeden ağları sarstı: 0-1. 26'da ceza sahasında Jevtovic'in şutu Osterwolde'den döndü. VAR incelemesiyle elle oynama tespit edildi ve penaltı kararı çıktı. 27'de Maxim, penaltıda İrfan Can'ı geçemedi. 31'de Mert Hakan korneri kullandı. Nita'nın uzaklaştıramadığı topu alan Batshuayi, farkı açtı: 0-2. İlk yarının son bölümünde Furkan'ın şutu üst direkte patladı, Kanarya, devreye 2-0 önde gitti.

TEMPO İKİNCİ YARI DÜŞTÜ

Maçın ikinci yarısında tempo düşüktü. 58'de Tadic, ceza sahası solundan yerden vurdu top auta çıktı. 72'de Badji, çerçeveyi bulamadı. 78'de Mert Hakan'ın ceza sahasına girerken şutunda Nita topu kornere çeldi. 83'de Mert Hakan karşı karşıya poziyonda fırsatı tepti. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı Fenerbahçe, 2-0 kazanarak kupada çeyrek final biletini kaptı!



TAKLACI BATSMAN

Son haftalarda çok iyi bir form grafiği yakalayan Michy Batshuayi, dün Edin Dzeko'nun yerine ilk 11'de forma giydi. Gaziantep ağlarını iki kez sarsan Belçikalı futbolcu Fenerbahçe'yi son 16 turuna taşıdı. Batshuayi'nin gol sonrası attığı taklalar da görülmeye değerdi. Yıldız futbolcu Sarı-Lacivertli takım için ne kadar önemli bir isim olduğunu da gösterdi.



KARTAL'DAN 8'Lİ ROTASYON

Teknik direktör İsmail Kartal, Gaziantep'teki maça rotasyonlu bir kadro çıkardı. Ligde oynanan Antalyaspor karşılaşmasından 8 farklı isim dün 11'de oynadı. Ancak Kanarya yine kazanmayı başardı.



FENER'E YENİ KORELİ!

Koreliler Fenerbahçe'nin, Kore Milli Takımı'nın sol beki Seol Young-Woo için kulübü Ulsan Hyundai'ye teklif yaptığını yazdı. 25 yaşındaki Woo'nun da Avrupa'ya transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Woo, Ulsan'da son sezon 34 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



BU ZEMİNDE MAÇ OLMAZ

Kupada çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK galibiyetinin ardından A Spor'a konuştu. Tecrübeli hoca, "Lig maçından sonra zeminin kötü olduğunu söylemiştim. Bugün aynı şeyi yine söylüyorum. King'in ayak bileği burkuldu. Sakatlığının durumu belli değil. Bizler teknik direktörler olarak futbolun gelişimine katkı yapmalıyız. Ancak böyle bir zeminde maç oynanmaz" dedi. Kartal, "Takımım baştan sona kadar disiplinliydi. İyi bir oyun çıkardık. Zor bir deplasmandan turu geçerek dönüyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim takımda herkes birbirine saygı duyuyor. Kim iyiyse formayı o giyiyor. Transferde gelen-giden olur mu, bilmiyorum. Nasip" diye konuştu.



LIVAKOVIC YOKSA İRFANCAN VAR!

İrfan Can Eğribayat, Gaziantep FK maçına ilk 11'de başladı. 27. dakikada Alexandru Maxim'in kullandığı penaltıda kalesinde devleşen ve 90 dakika sahada kalan Eğribayat, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i aratmadı. Genç kaleci, dünkü performansıyla taraftarların da beğenisini kazandı. Eğribayat maç sonunda, "Hedeflerim doğrultusunda çalışıyorum. Penaltı kurtardım. Yedek bile olsam trip atmam, canım sıkılmaz. İnşallah katkı vermeye devam ederim" dedi.



TÜYLER DİKEN DİKEN!

Dün oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde vefat eden vatandaşlarımız unutulmadı. Maçın 4. dakikasının 17. saniyesinde özel bir anma yapıldı. Kalyon Stadı'nda, "Sesi mi duyan var mı?" anonsu yapılırken, stadyumdaki futbolseverler, bu dakika içinde sahaya karanfil attı. 5027 karanfilin atıldığı anda kulüpler ise sosyal medya hesaplarından "Unutmadık, unutmayacağız" paylaşımı yaptı.

ÖNCELİĞİM FENERBAHÇE

Ferdi Kadıoğlu, Gaziantep zaferi sonrası konuştu. Yıldız futbolcu, "Galibiyet için mutluyum. Önceliğim transfer değil. Fenerbahçe'de kupa kazanmak. Umarım bunu başarabiliriz" ifadelerini kullandı.



TIAGO ÇUKUR GÜMRÜK'TE

Beveren'in kontratını feshettiği ve Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Tiago Çukur, sezon sonuna kadar Karagümrük'e kiralandı. Beveren'de 19 maçta 3 asist yapan futbolcunun Kanarya ile kontratı 2026'da bitecek.