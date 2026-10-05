Sanık Türker Ertürk hakkında, 20 Mart 2023 tarihinde TELE 1 isimli televizyon kanalında katıldığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle yürütülen davada karar verildi.



Ertürk, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Ertürk'ün tahliyesine karar verdi.

CHP'li Amiral Türker Ertürk'ten tehdit





SAVCILIK CEZALANDIRILMASINI VE TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı adına sunulan esas hakkındaki mütalaada, Ertürk'ün canlı yayında, "Bakın artık iktidar değişecek, ama acılı ama acısız iktidar değişecek… Yoksa ileride müşkilat yaşarız ülkece diye düşünüyorum." şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.



Ertürk'ün, program sunucusunun "Elbette bedelini biliyorlardır değil mi efendim?" sorusunu da onayladığı kaydedildi.

İDDİANAMEDE A HABER VİDEOSU KAYNAK GÖSTERİLDİ İddianamede A Haber'in sosyal medya hesabından 20 Mart 2023 tarihinde paylaşılan "CHP'li emekli amiral Türker Ertürk yine tehdit etti: Ama acılı ama acısız bu iktidar değişecek" başlıklı haber videosu kaynak gösterildi.

SOMUT BİR TEHDİT



Savcılık, söz konusu ifadelerin meşru iktidarın değişmemesi hâlinde Yüksek Seçim Kurulu dâhil toplumun zorluk yaşayacağı yönünde somut bir tehdit içerdiğini ve eylemin kamuya açık canlı yayında alenen gerçekleştirildiğini değerlendirdi.



Bu kapsamda Ertürk'ün TCK'nın 213/1 ve 218. maddeleri kapsamında cezalandırılması ve tutukluluk hâlinin devamı talep edildi.

İddianamede A Haber'in paylaştığı haber videosu kaynak olarak gösterildi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

2 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI



Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda Ertürk'ün üzerine atılı "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti.



Ertürk'e TCK'nın 213/1. maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezası verildi. Eylemin yayın yoluyla işlenmesi nedeniyle TCK'nın 218/1. maddesi kapsamında ceza 1/3 oranında artırılarak 2 yıl 8 aya çıkarıldı.



Ardından TCK'nın 62/1. maddesi kapsamında 1/6 oranında takdiri indirim uygulanarak Ertürk hakkında sonuç olarak 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına hükmedildi.