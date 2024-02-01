Trabzonspor teklif yaptı: Rafa Mir’de sona doğru!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde A Spor'da katıldığı bir yayında, "Sağ bek, iki orta saha ve bir forvet transferi yapabiliriz" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen forvet oyuncusu Rafa Mir için Trabzonspor'un teklif yaptığı ortaya çıktı.

Fırtına'nın 26 yaşında 1.91 mt. boyundaki forvet oyuncusu için kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilirken, İspanyol basınında yer alan bir iddiaya göre oyuncunun sezon sonuna kadar Trabzonspor'a kiralanabileceği ve satın alma opsiyonunun da 6 milyon Euro seviyelerinde olduğu vurgulandı. Oyuncuya Trabzonspor'un dışında Valencia'nın da ilgi gösterdiği ve teklif yaptığı öne sürüldü.

RIZA KAYAALP TARİHE GEÇECEK

Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanması halinde 13. kez şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olarak tarihe geçecek. Avrupa Güreş şampiyonası 12-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.



GÖZTEPE'DEN FORVET HAMLESİ

Göztepe, Bolton Wanderers takımından Nijeryalı santrfor Victor Adeboyejo'yu göndemine aldı. İngiliz basını da Göztepe'nin 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğine dair haberler yayınladı.



TERİM'Lİ PANA YARI FİNALDE

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos,Yunanistan Kupası'nda ilk maçı 2-1 kaybettiği Atromitos'u deplasmanda Perez ve Mladenovic'in golleriyle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.



ÖMÜR'DEN 5 MİLYON EURO

Trabzonspor'dan ayrılarak İngiltere Championchip ekiplerinden Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür'ün sözleşme şartları belli oldu. 24 yaşındaki oyuncu yeni takımıyla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor genç yıldızın transferinden bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay alacak.



ENİS DESTAN İLE 5 YIL DAHA

Enis Destan'ın gösterdiği bu performansın ardından sözleşme yenileme görüşmelerine başlayan Trabzonspor mutlu sona ulaştı. Bordo- Mavililer, yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre Enis Destan, 4+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 22 karşılaşmada 7 gol ve 3 asist üreten Enis Destan, 10 gole katkıda bulundu.



GABRIEL PAULISTA ATLETICO MADRID'TE

Atletıco Madrid, Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiraladıktan sonra yerine Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel Paulista'yı transfer etti. Son 7 sezondur formasını giydiği Valencia ile sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki defans oyuncusu Paulista, sezon sonuna kadar Atletico Madrid ile sözleşme imzaladı.



FIFA REKORU DUYURDU TÜRKİYE 9. SIRADA!

FIFA, futbol kulüplerinin uluslararası transferlerdeki bonservis harcamalarının 2023'te rekor kırdığını duyurdu. Türkiye 2023 yılında 260 milyon dolarlık bonservis harcaması yaparak ilk 10'da yer aldı. En fazla bonservis harcaması yapan ülke 2 milyar 956 milyon dolar ile İngiltere oldu.



ANDREA BELOTTI FIORENTINA'YA GİTTİ

Fiorentina, kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirdi. Mor Menekşeler, Roma'nın forveti Andrea Belotti'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Dün Floransa'ya giderek sağlık kontrollerinden geçen 30 yaşındaki İtalyan golcü yeni takımıyla resmi sözleşme imzaladı. Belotti, bu sezon 22 maçta 6 gol, 2 asiste imza attı.

GÜLÜMSE ÇEKİYORUM!

Ankaragücü, Verona'dan İtalyan yıldız Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattı. Saponara'nın ünlü popçu Soner Sarıkabadayı'ya benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Ankaragücü bu transferi, "Gülümse çekiyorum" sözleriyle duyurdu. Sarıkabadayı, "Buraya kupalar kazanmaya geldim" ifadesiyle fotoğrafı paylaştı. Kulübün, "Gol müziğin Kutsal Toprak olsun mu?" sorusuna ise Kabadayı, "Futsal Toprak" yanıtını verdi.



TÜRKİYE ARDA'NIN ARKASINDA

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, basın toplantısında Arda Güler hakkında konuştu. İtalyan hoca, "Arda sakatlığının ardından çok iyi ilerliyor. Onun arkasında Türkiye gibi kocaman bir ülke var. Sabırlı olmak zorundasınız. Zamanı mutlaka gelecek" dedi. Madrid'e transferi sonrası 3 kez sakatlık yaşayan Arda Güler, şu ana kadar 3 maçta süre buldu.



EFES LİTVANYA'DAN ÇIKAMADI

THY EuroLeague'in 24. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a konuk olan Anadolu Efes rakibine 96-70'lik skorla mağlup oldu. İlk çeyrekte 20 sayı geriye düşen temsilcimiz devre arasına da 58-37 geride gitti. Üçüncü çeyreği de 76-59 yenik kapatan Lacivert- Beyazlılar, son çeyrekte de farkı kapatamadı ve bu sezonki 15. yenilgisini yaşadı.

BERKAY İÇİN FLAŞ HAMLE

Fred'in sakatlığı ve Crespo'nun İspanya'ya gitmesi sonrası orta sahaya transfer yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Başakşehir'den Berkay Özcan için atağa kalktı. 23 maçın 22'sinde görev yapan Berkay için Kanarya'nın para artı Miha Zajc'ı teklif ettiği öğrenildi. Takımdan ayrılmak istemeyen Zajc'ın teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. F.Bahçe'nin Berkay için yeni teklif yapmaya hazırlandığı ve 25 yaşındaki oyuncunun transferini kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.



RİZE'NİN MERT HAKAN ISRARI

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un Mert Hakan Yandaş'ı bonservisiyle birlikte transfer etmek için Fenerbahçe ile temas kurduğu belirlendi. Sarı-Lacivertli yöneticilerin transfere sıcak baktığı ve Rizesporlu kurmayların da Mert Hakan'ı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Bu sezon Kanarya'da 15 maça çıkan Yandaş, 1 gol, 2 asist üretti.



EMRE'Yİ ALDIN SERDAR'I VER!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Serdar Dursun ile yeniden anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertliler, Karagümrük ile de sürecin tamamlanması için görüşme halinde. Bu sezon Karagümrük'te 23 maça çıkan 32 yaşındaki golcü futbolcu 3 gol, 3 asist üretti. Öte yandan Karagümrük ise Emre Mor'u kiralamak Fenerbahçe ile el sıkıştı. Futbolcunun maaşının tamamını Karagümrük'ün ödeyeceği öğrenildi.



LINCOLN ZİRVESİ

Ankaragücü, bu sezon Fenerbahçe'de sakatlığı gerekçesiyle ilk yarıda lisansı dondurulan Lincoln Henrique'yi renklerine bağlamak istiyor. 10 ay sonra sahalara dönen Henrique için kulüpler bu hafta bir görüşme yapacak. Kupadaki Adana maçında etkili görünen Henrique, 1 gol ve 1 de asist kaydetti. Oyuncunun adı Vasco da Gama ile de anılıyor.



SARAN SEÇİM İÇİN HAZIR

İş insanı Sadettin Saran'ın, aday olabilmesi için tüzük gereği toplanması gereken 500 imzayı, dün öğle saatlerinde noter tasdikli şekilde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na sunduğu öğrenildi. Böylece Saran'ın Fenerbahçe başkan adaylığı için hukuki açıdan hiçbir engel kalmamış oldu.



MANU'DAN ANLAMLI HAREKET

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, formasını giyen ilk Türk oyuncu olan Altay Bayındır için Old Trafford Stadı'nda Türk bayrağı dalgalandırdı. İngiliz kulübü sosyal medyadan "İlk Türk oyuncumuz onuruna Türkiye bayrağını dalgalandırıyoruz" mesajını paylaştı. Altay, FA Cup'ta Newport County ile oynanan 4. tur maçında ilk kez forma giymişti.



KENT'E ŞEHİR KANCASI

İsmail Kartal'ın gelecek planları arasında yer almayan Ryan Kent ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Yakın zamanda Hull City, Cardiff City ve Dinamo Zagreb ile adı anılan 27 yaşındaki futbolcuya Türkiye'den de Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi. 30 Haziran 2027 tarihine kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Kent'in şu ana kadar kendisine gelen tüm teklifleri geri çevirdiği belirtildi. Fenerbahçeli yöneticiler, futbolcunun takımdan ayrılma konusunda zorluk çıkarması halinde Kent'in kontratını dondurmayı planlıyor. Sarı-Lacivertli forma altında 15 maça çıkan Kent, 1 gol atarken, 2 de asist katkısı sundu. Kent'e 7 milyon Euro değer biçiliyor.

BAŞAKŞEHİR'DE AYRILIK

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Gineli stoper Edgar Ie'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Edgar Ie'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.



YENİ ROTASI HATAY OLDU

Hatayspor, Sivasspor ile yollarını ayıran Abdulkadir Parmak'ı transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki orta saha ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



POLITANO İLE YOLA DEVAM

Serie A ekibi Napoli, 30 yaşındaki İtalyan futbolcusu Matteo Politano'nun sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı. Napoli formasıyla 175 maça çıkan kanat oyuncusu sözkonusu maçlarda 29 gol kaydetti.



STAMBOULI İLE YOLLAR AYRILDI

Adana Demirspor, babasının vefatı sonrası ailesinin yanında olmak istediğini belirten 33 yaşındaki Fransız orta saha Benjamin Stambouli'nin kontratının karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı.



ABOU'DAN KARTAL'A FAYDA YOK

Beşiktaş, Afrika Kupası'ndan dönen Aboubakar'ın milli takımda yaşadığı sakatlığın kendilerine söylenenden daha ciddi olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Oyuncumuzun yaralanmasının Kamerun Milli Takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu değerlendirilmiş ve tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir." denildi. 32 yaşındaki Kamerunlu forvet oyuncusunun 15 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 36 maçın 22'sinde süre alan tecrübeli forvet çeşitli gerekçelerle tam 14 maç kaçırdı. Aboubakar'ın Trabzon derbisi, kupadaki Antalya ve ligdeki Kayserispor maçlarında da forma giymesi beklenmiyor.



SALİH'TEN KÖTÜ HABER

Beşiktaş, Sivas maçı sonrası adalesinde ağrı hisseden Salih Uçan'ın sağ uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 10 gün sahalardan uzak kalacak. Trabzonspor maçında forma giyemeyecek olan Salih'in Antalya maçında forma giymesi ise düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.



KÜFÜR ETTİ YÖNETİM GÖNDERDİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 turu J Grubu 2'nci maçında 25 sayı öne geçtiği mücadelede Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'a 96-93 mağlup olan Galatasaray Ekmas'ta Başantrenör Zvezdan Mitrovic taraftarın tepkisini çekmişti. Karşılaşma sonunda soyunma odasına giderken Galatasaray taraftarları, Karadağlı başantrenöre istifa tezahüratlarında bulunmuştu. ,

HEMEN GÖNDERİLDİ

Taraftarlarla polemiğe giren deneyimli koçun küfürler ettiği görülmüştü. Bu gelişme üzerine flaş bir karar alan Galatasaray yönetimi Karadağlı koçun sözleşmesini tek taraflı feshetti. Yapılan açıklamada, "Mitrovic'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

BIRAKIN GİDEYİM!

Galatasaray, sezon başında Başakşehir'e kiralık olarak gönderdiği Leo Dubois'yı geri çağırmak istedi ve İstanbul ekibinin yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ise fesih için 1 milyon Euro talep etti ve görüşmeler tıkandı. 1.8 milyon Euro maaş alan tecrübeli oyuncunun ücretinin yüzde 80'ini Sarı-Kırmızılılar karşılıyor. Fransız oyuncunun Galatasaray'a geri dönmek istediği ve Başakşehir'e bu görüşünü ilettiği öğrenildi. 29 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Bu sezon 21 karşılaşmada forma giyen Dubois, 1 gol atarken 3 asiste imza attı. Tecrübeli oyuncu savunmanın hem sağ hem de sol kanadında forma giyebiliyor.



SERGE AURIER YÜKSEKTEN UÇTU!

Cimbom'un ilgilendiği Nottingham Forest'ın Fildişili sağ beki Serge Aurier'in Sarı-Kırmızılılar'a dönüş yaptığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun temsilcisinin Sarı-Kırmızılı Yönetimden yarım sezon için 2 milyon Euro, bir sonraki sezon için ise 4 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. 1.5 sezon için 6 milyon Euro isteyen Aurier ile görüşmelerin tıkandığı öğrenildi. Bu arada yıldız oyuncunun temsilcisi, başka Süper Lig takımlarıyla da görüşme halinde.