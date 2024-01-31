Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar takıma dönüyor

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar ile ilgili dün sıcak bir gelişme yaşandı. Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'nın elenmesinin ardından dün İstanbul'a gelen tecrabeli golcünün yönetim ve teknik direktör Fernando Santos ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Portekizli teknik adamın yönetime Aboubakar'ı takımda görmek istediğini söylediği ve Kamerunlu forvetin affedildiği belirtildi. Sakatlığını atlatan ve Kamerun'un Nijerya ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna giren 32 yaşındaki yıldız oyuncunun bugünkü idmanda yer alacağı öğrenildi.

DÜŞME HATTINA DAHA YAKIN

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar can sıkmaya devam ediyor. Son olarak Sivas'a yenilen Kartal, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Lider Fenerbahçe'nin 24 puan gerisine düşen Beşiktaş ligin 17. sırada bulunan 23 puanlı Gaziantep FK'nın ise sadece 13 puan üzerinde yer alıyor.



CEDİ SPURS'E YETMEDİ

NBA'de Washington Wizards deplasmanda San Antonio Spurs'ü 118-113 yendi. Wizards'ta Kuzma 18 sayı, 11 ribaöne çıkarken, Spurs'te Cedi Osman'ın 20 sayı, 3 ribaunt ve 2 asisti galibiyete yetmedi.



RAKITIC AL-SHABAB'TA

Sevilla ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Hırvat orta saha Ivan Rakitic, Suudi ekibi Al-Shabab'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sevilla ile 323 maça çıkan Rakitic 51 gol, 63 asistle oynadı.



EFES ZALGIRIS DEPLASMANINDA

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 24. haftasında bugün Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak. Zalgirio Arena'daki mücadele 21.00'de başlayacak. Efes, 23 maçta aldığı 9 galibiyetle 14. sırada yer alıyor.



KEÇİÖREN'DEN ÇİFTE HAMLE

Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, 35 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Akdemir ve Pendikspor'dan 25 yaşındaki orta saha Görkem Bitin'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

ANGELINO RESMEN ROMA'DA

Roma, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'yu sezon sonuna kadar kiraladı. İtalyan ekibi, bonservisi Leipzig'de bulunan 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isterse Alman ekibine 5 milyon Euro ödeyecek. Tecrübeli sol bek imza töreninde, "Roma kelimesini duyduğumda en ufak bir tereddüt yaşamadım. İnanılmaz bir geçmişi olan bu kulüpte olmak beni gururlandırıyor" dedi.



RADE KRUNIC TAM İSABET!

Ayağının tozuyla Sarı- Lacivertli ekipte 3 maça çıkan Rade Krunic sanki 40 yıllık Fenerbahçeli gibi. Sade ama faydalı oyunuyla ve yüksek pas isabetiyle dikkat çeken Bosna Hersekli ön libero mücadele göcüyle de dikkat çekti. Milan'da 3.5 sezon forma giyen Krunic, İtalyan devi ile 1 kez Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.



YİNE YENİDEN SERDAR DURSUN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralanmasının ardından Dzeko ve Batshuayi'nin yanına bir de yerli santrfor almak istediklerini ve bu konuda araştırmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Fenerbahçe, sezon başında Karagümrük'e kiraladığı Serdar Dursun'u geri alabilir. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun deneyimli forvetle bir toplantı yaptığı öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncunun da Fenerbahçe'ye dönme arzusunda olduğu, Karagümrük yönetiminin de bu isteğe olumlu baktığı söylendi. Serdar Dursun, Karagümrük'te 23 maçta 6 gol attı.



FENER TAM GAZ

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman 1.5 saat sürdü. Hazırlıklar bugünkü idmanla devam edecek.

AVCI İLKİ YAŞADI!

Trabzonspor bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kaybederken, teknik direktör Abdullah Avcı da bir ilki yaşadı. Trabzonspor'a geldiği ilk dönemde de önce inişli çıkışlı bir grafik yaşayan ancak ardından topladığı puanlarla takımı üst sıralara taşıyan bir sonraki sezonda ise şampiyonluk yaşatan teknik direktör Abdullah Avcı da Bordo-Mavili takımın başında ilk kez 3 mağlubiyeti üst üste alarak bir ilk ki yaşamış oldu.



ALPEREN LEBRON'U POSTERLEDİ

Milli basketbolcu Alperen Şengün performansıyla NBA'e damga vurmaya devam ediyor. 21 yaşındaki pivotun formasını giydiği Houston Rockets konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti. Mücadelede 39 dakika 30 saniye süre alan Alperen 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla double double yaparak alınan galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 12 ribaunt ve Cam Whitmore 20 sayı, 6 ribauntla sezonun 22. galibiyetine katkı sağladı. Öte yandan Jalen Green ve Alperen Şengün, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu. Lakers'ta LeBron James, 23 sayısı yenilgiyi önleyemedi.



F.BAHÇE DOLUDİZGİN

THY Euroleague'de başarılı bir performans çizen Fenerbahçe Beko, Fransa'da Asvel'in konuğu oldu. Sarı- Lacivertliler, ilk yarıda istediği performansı sahaya yansıtamadı. İkinci yarıda çok etkili savunma yapan temsilcimiz, Scottie Wilbekin ve Johnathan Motley'nin önderliğinde maçı 83-73 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligdeki 24. maçında 15. kez sahadan galip ayrıldı. Temsilcimiz, çift maç haftasının ikinci ayağında AS Monaco'ya konuk olacak. Sarı Kanarya 5 gün önce İstanbul'da Bologna'yı mağlup etmişti ve başarılı performansını sürdürdü. Ligdeki 24. maçında 19. yenilgisini alan ASVEL ise zorlu Real Madrid deplasmanında sahne alacak.



KEMEN BAŞAKŞEHİR'DE

Rams Başakşehir, Mondihome Kayserispor'la yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu Olivier Kemen'le 3.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Kayserispor formasıyla sezona başlayan Kemen, çıktığı 13 lig maçında 2 gol attı.



G.SARAY'DA MITROVIC'E TEPKİ

G.Saray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu 2. haftasındaD ijon'a, 25 sayı öndeyken 96-93 kaybetti. Taraftarlar Başantrenör Zvezdan Mitrovic'i istifaya davet etti. Maç bitimi gerginlik yaşandı



SAMSUN'DAN TEPKİ VAR

Samsunspor, İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Samsun yönetimi 2 penaltılarının verilmediğini, rakibin 1 kırmızısının da es geçildiğini açıkladı.

KEREM SEFERBERLİĞİ

Galatasaray, Gaziantep FK'yı son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup ederken milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, performansı nedeniyle taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. Galatasaray taraftarlarıyla gerilim yaşayan Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıktığı anlarda taraftarı alkışlamak için tribünlere doğru döndü. Kendisini ıslıkladıklarını gören Kerem, yüzünü kenara doğru dönüp oyundan çıktı.

TORREIRA'DAN DESTEK

Bir hayli moralinin bozulduğu gözlenen milli oyuncunun direkt olarak soyunma odasına gittiği gözlendi. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ve Okan Buruk'un maçtan sonra soyunma odasında yıldız oyuncuya moral verdiği öğrenildi. Takım arkadaşı Torreira ve taraftarlar da sosyal medyadan Kerem Aktürkoğlu'na paylaşımlarıyla destek oldular.



KAZIMCAN GAZİANTEP'E

Gaziantep FK, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş ile ilgileniyor. Marius Sumudica'nın ekibi, 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için harekete geçti. Galatasaray yönetimi, sol bek transferini gerçekleştirmeleri halinde Kazımcan Karataş'ı kiralayabileceklerini Gaziantep FK'ya iletti. Öte yandan Hajduk Split de Galatasaray'a 21 yaşındaki futbolcunun şartlarını sordu.



CLAUSS İDDİASI

G.Saray, Fransa Milli Takımı'nın as sağ beki durumunda olan Jonathan Clauss için nabız yokladı. Fransız medyasına göre; Clauss'un EURO 2024 öncesi Marsilya'dan ayrılmaya çok istekli olmaması ve oyuncunun ikna edilmesi gerektiği vurgulandı.



TAGLIAFICO HAMLESİ

Transfer döneminde kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, yeni bir yıldız için harekete geçti. Cimbom, Lyon forması giyen Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico ile ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Lyon'la görüşmelere başladığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncunun Lyon ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Lyon'da bu sezon 17 maçta süre bulan deneyimli savunma oyuncusu 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Oyuncuyu Betis de istiyor. Öte yandan Arjantin basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen 32 yaşındaki sol bek Frank Fabra'yı gündemine aldı. Haberde, Boca Juniors'un Fabra için Galatasaray'dan 4 milyon dolar talep edeceği yazıldı. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Boca Juniors formasıyla 1 maça çıktı.