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Premier Lig ekibi, Michy Batshuayi için resmi teklif yaptı

Crystal Palace, Michy Batshuayi için Fenerbahçe’ye 6 milyon Euro teklif etti. Sarı-Lacivertli yönetim 10 milyon Euro istedi. İngiliz yöneticiler düşünmek için süre istedi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Ocak 2024 Güncelleme 30 Ocak 2024, 07:00
Premier Lig ekibi, Michy Batshuayi için resmi teklif yaptı

Ara transfer döneminde Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'nin yıldızlarına da teklifler yağıyor. Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe'nin bir diğer forveti Michy Batshuayi için son teklif İngiltere'den geldi. Premier Lig ekibi Crystal Palace, Belçikalı santrfor için Sarı-Lacivertli kulübe 6 milyon Euro önerdi.

Yaklaşık 4 gün önce aynı teklif Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'den de gelmişti. Fenerli kurmaylar gelen bu teklifi geri çevirirken kapıyı 10 milyon Euro'dan açtıklarını İngiliz kulübüne iletti. Crystal Palace'lı yetkililer de düşünmek için birkaç gün süre istedi. Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklar, Umut Nayir'in kiralanmasının ardından zaten golcü arayışı içinde olan Sarı-Lacivertli yetkililerin 10 milyon Euro'dan aşağıya inmeyeceğine kesin gözüyle bakıyorlar. Batshuayi 2020/2021 sezonunda da 1 yıl Crystal Palace'da kiralık olarak forma giymişti. Belçika Milli Takımı'na düzenli olarak çağrılan Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta 14 gol atarken 2 de asist yaptı.

BATSHUAYI'YE TEKLİF YAĞIYOR
Michy Batshuayi 2020/2021 sezonunda da Crystal Palace'da 1 yıl kiralık olarak forma giymişti. Bu sezon bulduğu şansları çok iyi kullanan Belçikalı santrfor için birçok kulüpten teklif geliyor.

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