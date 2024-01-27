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Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, PSG yönetimiyle Ndour ve Danilo için görüşmelerde bulundu

Dün Fransa’ya giden Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, PSG yönetimiyle Ndour ve Danilo için görüşmelerde bulundu. Teknik Direktör Fernando Santos'un da Portekizli Danilo'nun transferini çok istediği de gelen haberler arasında. İki futbolcunun transferinin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ocak 2024 Güncelleme 27 Ocak 2024, 07:02
Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, PSG yönetimiyle Ndour ve Danilo için görüşmelerde bulundu

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Stopere ve ön lliberoya takviye yapmayı düşünen Siyah-Beyazlılar'da dün önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'in dün özel uçakla Fransa'ya gittiği öğrenildi. Yücel'in burada PSG ile transfer görüşmelerinde bulunacağı belirtildi. Tecrübeli yöneticinin daha önce de gündemlerine gelen Portekizli stoper Danilo Pereira ve İtalyan orta saha Cher Ndour için Fransız yöneticilerle masaya oturduğu ve iki oyuncunun şartlarını sorduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın sözleşmesi 2025'te bitecek Danilo'yu bonservis, kontratı 2028'de sona erecek olan Ndour'u da 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Teknik Direktör Fernando Santos'un da Portekizli Danilo'nun transferini çok istediği de gelen haberler arasında. İki futbolcunun transferinin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

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