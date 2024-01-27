A Spor yayınına bağlanan Trabzonspor Başkanı Doğan: Abdülkadir ayrılmak istiyor. İyi bir teklif gelirse değerlendiririz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Doğan," Sonuçlardan memnun değiliz. Bu sonuçları biz de hocamız da kabullenmiyoruz. Hedefe ulaşmak için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi. Doğan, transfer çalışmaları ile ilgili de,"Transferde görüştüğümüz oyuncuları alınca farklı bir hikaye konuşacağız." ifadelerini kullandı. Trabzonspor Başkanı kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini söyledi. Doğan, "Şu anda kulüp bakıyor. İyi bir teklif gelirse değerlendiririz. İyi olan teklife de Abdülkadir sıcak bakmıyor. Konu şuan ortada" dedi.

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