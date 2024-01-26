İsmail’e Fred freni

Fransız ekibi Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek'in peşini bırakmıyor. Foot01'in haberine göre, Lyon'un İsmail Yüksek için yeniden devrede olduğu öne sürüldü. Sarı-Lacivertliler ile temasa geçen Lyon'un İsmail Yüksek için fiyat artırdığı ve 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin ise rakamı yeterli bulsa da Fred'in sakatlığından dolayı teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli Yönetim, Fred en az 4 hafta forma giyemeyeceği için İsmail Yüksek'i bırakmak istemiyor. Lyon'un sezon sonunda yeniden Fenerbahçe'nin kapısını çalması ve transferi bitirmek için mesai harcayacağı öğrenildi. 24 yaşındaki milli futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta forma giyen İsmail Yüksek, 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

KANARYA BUNU HEP YAPIYOR

F.Bahçe, son 5 sezonda 3 kez Başakşehir deplasmanında son dakika golleriyle kazandı. 2019/20 sezonunda Başakşehir'i 2-1 yenen Fenerbahçe'de galibiyet golü 90+3'te Nabil Dirar'dan geldi. Geçen sezon Fenerbahçe yine 2-1 kazandı. Galibiyeti 90+3'te Joao Pedro getirdi. Bu sezon 1-0 kazanan Fener, galibiyet golünü 90+2'de Michy Batshuayi ile buldu.



A.GÜCÜ MAÇININ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Pazar günü evinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular bir hayli neşeliydi.



ANELKA ÜMRANİYESPOR'DA

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Fransız efsane Nicolas Anelka, Türkiye'ye geri döndü. Anelka, 1. Lig ekibi Ümraniye ile anlaştı. PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, M. City, Chelsea ve Juventus gibi önemli takımlarda forma giyen 44 yaşındaki Anelka, 2005'te F.Bahçe'ye imza atmıştı. Ümraniyespor sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoş geldin profesör. Kulübümüz, CEO pozisyonu için Anelka ile anlaşmıştır. Anelka'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



SAMSUN'DAN KRİTİK ZAFER

Süper Lig'de geçen hafta lider F.Bahçe'den 1 puan alan Samsunspor, 6 maçtır yenilen Kayserispor'u ağırladı. 11. dakikada Zeki Yavru, Kırmızı Şimşekler'i öne geçirdi: 1-0. 57. dakikada Zeki Yavru'nun ortasına Ercan Kara kafayı vurdu: 2-0. Samsun çok kritik bir galibiyet aldı.



LİDERİN MAÇI AYDIN'IN

Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı. Lider Fenerbahçe'nin A.Gücü deplasmanındaki maçını Cihan Aydın yönetecek. G.Saray- Gaziantep maçında ise Arda Kardeşler düdük çalacak.



ARYNA SABALENKA FİNALDE

Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenerek finale çıktı. 1 saat 42 dak-i ka süren maçın setleri 7-6 ve 6-4 sonuçlandı.



SAMSUN GÜCÜNE SÜRAT KATTI

Samsunspor'un resmi taşıma sponsoru Sürat Kargo oldu. Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, "Futbol bir tutku. Cumhuriyet'in 100. yılında Samsun'da olmak bizim için büyük önem taşıyor" dedi.



BJELICA'YA 3 MAÇ CEZA

Trabzonspor'un eski teknik direktörü olan ve Union Berlin'i çalıştıran Nenad Bjelica, Bayern Münih'li futbolcu Leroy Sane'ye tokat atmıştı. Hırvat çalıştırıcıya 3 maç men ve 25 bin Euro para cezası kesildi



NIKOLIC SİVAS'A DOĞRU

Sivasspor, Ujpest forması giyen 26 yaşındaki kaleci Djordje Nikolic'in transferini bitirmek üzere. Teknik Direktör Bülent Uygun'un da istediği futbolcuyla ilgili kulüpten kısa süre içinde resmi açıklama yapılacak.

KONYASPOR'DA YOL AYRIMI

Konyaspor 32 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu Nelson Oliveira ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sezon başında PAOK'tan transfer edilen futbolcu, Konyaspor formasıyla 17 maçta oynarken, 1 asist katkısı yaptı.



İKİ İSRAİLLİ'YE 8 MAÇ CEZA

PFDK Antalyaspor'un gönderdiği Sagiv Jehezkel ile Başakşehir'den Eden Karzev'e 8'er maç men cezası verdi. İki İsrailli oyuncu geçtiğimiz haftalarda ülkelerinin ideolojik propagandalarını yapmıştı.



EFES'İN RAKİBİ MONACO

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında bugün Anadolu Efes sahasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk edecek. Sinan Erdem Salonu'ndaki maç 20.30'da başlayacak. Temsilcimiz Efes haftaya 15, Monaco ise 7. sırada girdi.



FENER ÇİZME'Yİ YIRTTI

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, kapalı gişe oynadığı maçta Bologna'yı yıktı. İlk çeyrek İtalyan ekibinin 25-21'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte Wilbekin ve Guduric'in baskılı oyunuyla Fenerbahçe devreye 52-47 üstün girdi. Üçüncü periyotta, sert savunmayla başlayan Sarı- Lacivertliler son periyoda 15 sayı farkla önde girdi: 71-56. Son bölümde 88-71 ile maçtaki en yüksek farkı yakalayan Fenerbahçe, bu kulvarda 14. galibiyetini elde etti. Kanarya 30 Ocak'ta Asvel'e konuk olacak.



KAPILAR BASINA KAPANDI

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Fernando Santos yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenman basına kapalı gerçekleştirildi. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları üstünde duruldu.

MATIC'İ LYON KAPTI

Transferde adı Beşiktaş ile anılan ve Rennes forması giyen Nemanja Matic ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Kartal'ın 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık kontrat önerdiği 35 yaşındaki ön libero, Lyon ile anlaşmaya vardı. Sırp yıldız için Fransız ekibinin 3 milyon Euro bonservis ödeyeceği bildirildi. Rennes ile 19 karşılaşmaya çıkan Matic, 3 asistlik katkı sağladı.

YİNE YENİDEN CARVALHO

Madrıd merkezli spor sitesi Relevo, Beşiktaş'ın William Carvalho'yu transfer etmek için yeniden temasa geçtiğini yazdı. Fernando Santos'un çok istediği 31 yaşındaki Portekizli yıldızı, Rusya'dan da bir kulübün istediği belirtildi. 6 milyon Euro değerindeki Carvalho'nun kontratı 2026'da sona erecek.



ALPEREN'DEN YİNE ŞOV

NBA'de başarılı performansıyla basketbolseverleri büyüleyen Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Portland ile oynadığı maça da damga vurdu. Houston rakibine uzatmada 137-131 yenilirken milli yıldızımız, 30 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansıyla öne çıkan isim oldu. Ancak; Şengün'ün performansı yine alkış topladı. Houston'da Jalen Green 29, Fred de 18 sayı attı. Aldıkları yenilgi ve kendi performansı için konuşan Şengün, "Hepimiz çok kızgındık. Birlikte kaybediyor, birlikte kazanıyoruz. Birbirimize güvenmemiz gerekiyor" dedi. Ayrıca Şengün, "Bu sezon takım birçok maçta benim üstümden oynadı. Ben de bunun altından kalkmaya çalışıyorum. Hep güçlü kalacağım" diye konuştu.

AVRUPA MAÇLARI ŞİFRESİZ TRT'DE

Futbol yayınlarında önemli bir gelişme yaşandı. Önümüzdeki sezondan itibaren 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın hakları TRT'de olacak. TRT'den yapılan açıklamada, Türk takımlarının maçlarının şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Daha fazla sayıda maçın ise TRT'nin yeni dijital platformu "tabii" üzerinden izlenebileceği bildirildi.