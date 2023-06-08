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    EYT’li esnafa hızlı emeklilik

    Bağ-Kur’luya emeklilik priminde 5 yıl kazandıracak çalışmada kapsam üzerinde hazırlıklar sürüyor. 9000 günü tamamlanmamış EYT’li erkek esnaf, beklenen olursa 7200 gün ile hemen emekli olabilecek.

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    EYT’li esnafa hızlı emeklilik

    Yaklaşık 4.7 milyon kişiyi kapsayan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından ikinci reform için hazırlıklar devam ediyor. Küçük esnaf ve çiftçi gibi Bağ- Kur'luların emeklilik için prim gün şartını SSK'lı çalışanlarla eşitleyecek düzenlemeye yönelik çalışma yapılıyor.

    Bu kapsamda 1 milyon Bağ-Kur'luya prim müjdesi verilecek. Peki kimler yeni emeklilik reformunun kapsamında olacak? EYT'lileri de kapsayacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

    KİMLERİ KAPSAYACAK?
    Yapılacak düzenlemeden öncelikle küçük esnaf ve çiftçiler yararlanacak. Burada öncelikli olarak düzenlemenin kapsamı belirlenecek. Küçük esnaf tespitinin yapılmasında işyerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirme gerçekleştirilirken, bu konu üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Düzenlemede çerçevenin çizilmesiyle belirlenen kapsama giren Bağ-Kur'lular bundan böyle 9000 prim gün yerine 7200 prim günüyle emekli olabilecek.

        EYT'LİLER DE YARARLANIR MI?
        EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlarda yaş şartı kaldırılırken, Bağ-Kur'lu kadınlardan 20 tam yılı (7200 gün), erkeklerde 25 tam yılı (9000 gün) dolduranlar emekli olabiliyor. Düzenleme tüm süreleri kapsarsa, Bağ- Kur reformu kapsamına giren EYT'li erkek sigortalıların da yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu 7200 güne düşecek. Böylece kadın ve erkek sigortalılar eşitlenecek. EYT'li olup 9000 günü tamamlayamayan erkek esnafa erken emeklilik yolu açılmış olacak. 7200 günü tamamlayan hemen emekli olabilecek.



        NASIL UYGULANACAK?
        Yapılacak indirim, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve reform kapsamına giren Bağ-Kur'lularda ise hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek. 7200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) sağlıyorsa emekli olabilecek. Prim şartını tamamlayıp yaşı bekleyenlerin, faaliyetleri devam ediyorsa, sigortalılık durumunun da devam etmesi gerekiyor.



        3.5 YIL KURALI SONA ERECEK Mİ?
        1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

            1 Ekim 2008 sonrasında sigortalılığı başlayanlar ise hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, onun şartlarıyla emekli oluyor. SSK'lılardan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar 5000 ile 5975 arasında, 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar 7000, 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlar 7200 prim günüyle emekli olabiliyor. Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lular da 7200 günle emekli olabilecek. Daha az prim ödemek için 1261 gün SSK'lı çalışma durumu büyük ölçüde ortadan kalkacak.

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