EYT’li esnafa hızlı emeklilik

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Yapılacak düzenlemeden öncelikle küçük esnaf ve çiftçiler yararlanacak. Burada öncelikli olarak düzenlemenin kapsamı belirlenecek. Küçük esnaf tespitinin yapılmasında işyerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirme gerçekleştirilirken, bu konu üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Düzenlemede çerçevenin çizilmesiyle belirlenen kapsama giren Bağ-Kur'lular bundan böyle 9000 prim gün yerine 7200 prim günüyle emekli olabilecek.