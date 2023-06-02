Maaşını bekleyen EYT'liye avans imkanı

Prim ve yıl şartını tamamlayıp emeklilik başvurusu yapan 1.8 milyonu aşkın EYT'liden 1.2 milyonu aylığına kavuştu. 600 bini için de çalışmalar devam ediyor. Aylık bağlama işlemleri tamamlananlar, biriken tüm maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyesini de alırken; bekleyişi sürenler avans çekebiliyor. SGK'nın avans uygulamasından yararlanma imkanı EYT'liler için başladı.



YAZILI TALEP ŞART

Avans imkanı SGK'nın 2018/38 sayılı genelgesi kapsamında sağlanıyor. Genelgeye göre, SGK'ya tahsis talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içinde gelir ve aylık bağlanamaması durumunda, kurumca gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor. Avans miktarı her üç ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını, gelirlerde ise net asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere belirleniyor.



TARİHE BAKIN

EYT'lilerın emeklilik başvuruları kanunun yürürlüğe girdiği 3 Mart'ta başlamıştı. Bu tarihte emeklilik başvurusu yapanlar için 90 günlük süre doldu. Bu kişilerden aylıkları henüz bağlanmayanlar bugünden itibaren yazılı olarak avans talebinde bulunabilecek. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan net 8 bin 506 lira 80 kuruşluk yeni asgari ücrete göre emekli aylığı geciken kişi 25 bin 520 varan avans alabilecek. Temmuz'da bu tutar artacak.



İŞLEMİNİZ UZAMIŞSA DİKKAT!

-Emeklilik şartlarını sağladığınızdan emin olun.

-Eksik priminiz olup olmadığına bir kez daha bakın.

-Prim borcunuzu kontrol edin. İşleminiz bu yüzden tamamlanmamış olabilir.

-GSS borcu da Bağ-Kur'lulara emekli aylığı bağlanmasına engel. Bunun kontrolünü de yapın.

-Önceden bir Bağ-Kur tescili varsa ilave yazışma gerektiğinden süreç uzamış olabilir.

-Hizmet birleştirmesi gerekiyorsa bu da süreçte uzamaya yol açar.



NASIL ALINACAK?

-Avans için 90 günün dolup dolmadığına bakın.

-Bağlı bulunduğunuz SGK birimine dilekçeyle başvurun.