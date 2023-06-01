Emekliye ilk zam ikramiyede

Emeklilerin sayısı EYT'lilerle birlikte hızla artarken, önümüzdeki dönemde milyonların gelirini yükseltecek önemli adımlar atılacak. İlk sırayı ise bayram ikramiyeleri alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" açıklaması yapmıştı. İkramiyede planlanan artışın bu ay ödenecek Kurban Bayramı ödemesine yansıtılması bekleniyor.



EN GEÇ 27 HAZİRAN'DA

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 19-27 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. İkramiye artışı da bu tarihe kadar netleşecek.



MECLİS'E TAŞINACAK

Aralarında EYT'lilerin de olduğu 16 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyesininin tutarının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle bayram ikramiyesine yönelik düzenlemenin Meclis'e ilk sevk edilecek yasa teklifleri arasında yer alması bekleniyor. Bu yılın ilk ikramiyesi 2 bin lira olarak ödenmişti. Geçen yılki tutara göre yüzde 82'lik bir artış yapılmıştı. Yeni ikramiye için ise 2 tutar konuşuluyor.



KİMLER YARARLANACAK?

İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde. Kurban Bayramı ikramiyesi emekli aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik aylığı alan herkese ödenecek. İkramiyeden yararlanmak için bayramın bulunduğu ayda aylık bağlanmış olması gerekiyor. Yani Haziran'da aylık bağlananlar da bu ödemeyi alabilecek. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Dün gün sonuna kadar başvuranların emekli aylığı 1 Haziran itibariyle bağlanmış olacak. Dolayısıyla bu kişiler Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.



DUL VE YETİME NE ÖDENECEK?

Bayram ikramiyesinde yapılacak artış, dul ve yetimlere de yansıyacak. Ölüm aylığı alanlar hisseleri oranında yeni tutardan yararlanacak. Örneğin tutar 2 bin 500 lira olursa yüzde 75 ölüm aylığı alana bin 500 lira yerine bin 875 lira bayram ikramiyesi verilecek. Yüzde 50 ölüm aylığı alanın eline bin lira yerine bin 250 lira, aylık oranı yüzde 25 olana da 500 lira yerine 625 lira ödenecek. Bayram ikramiyesi 3 bin lira olursa da ölüm aylığı oranı yüzde 25 olana 750 lira, yüzde 50 olana bin 500 lira, yüzde 75 olana 2 bin 250 lira ödeme yapılacak.

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