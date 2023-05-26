Girişimciye 150 bin TL hibe





Demirbaş desteği: Tarım ve hayvancılık projelerinde 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanıyla ilgili demirbaş maliyetleri için en fazla 90 bin lira. Diğer sektörlere ait projelerde ise makine, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 110 bin lira.

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