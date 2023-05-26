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    Girişimciye 150 bin TL hibe

    Kendi işini kurmak isteyen engellilere 150 bin liraya varan hibe destek verilecek. Bunun için hazırlanacak projeyle 9 Haziran’a kadar e-Devlet’ten başvurmak yetecek. İşte geri ödemesiz desteğin detayları...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Girişimciye 150 bin TL hibe

    İş fikri olan engellilere hibe destek kapısı açılıyor. İŞKUR, engellilerin kendi işini kurmak için hazırladığı projelere 150 bin liraya varan geri ödemesiz destek sağlıyor. 2023 yılı 2'nci dönem hibe desteği için başvurular alınmaya başladı.

    18.1 MİLYONLUK DESTEK
    Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon'un son toplantısında alınan kararlar uyarınca 145 projeye 18.1 milyon lira destek sağlanacak.

    Bu para ile engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına, engelli istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine, engellinin işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimi ile ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği 'Korumalı İşyeri Desteği'ne yönelik projeler desteklenecek.

    NASIL BAŞVURULACAK?
    Engelli kendi işini kurma hibe desteği, tarım ve hayvancılık dışındaki projeler için yaklaşık yüzde 67'lik artışla 150 bin lira olacak. Tarım ve hayvancılık projelerinde bu tutar 115 bin lira olarak uygulanacak.

        Eski hükümlülerin girişimcilik projelerine ise tarım-hayvancılık alanındaysa 90 bin, diğer sektörlerde 110 bin liraya varan destek sağlanacak. Engelli girişimciler proje başvurularını 9 Haziran saat 23.59'a kadar e-Devlet'ten yapabilecek. Engellilere yönelik çalışma yapanlar ise projelerini aynı gün mesai bitimine kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletebilecek.



        NELER DESTEKLENİYOR?
        Engellilere yönelik destekte şu maliyetler karşılanıyor:

        Kuruluş işlemleri desteği: İş yeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 10 bin lira.



        İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 30 bin lira. Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 15 bin lira.



            Demirbaş desteği: Tarım ve hayvancılık projelerinde 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanıyla ilgili demirbaş maliyetleri için en fazla 90 bin lira. Diğer sektörlere ait projelerde ise makine, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 110 bin lira.

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