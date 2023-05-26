Girişimciye 150 bin TL hibe

İş fikri olan engellilere hibe destek kapısı açılıyor. İŞKUR, engellilerin kendi işini kurmak için hazırladığı projelere 150 bin liraya varan geri ödemesiz destek sağlıyor. 2023 yılı 2'nci dönem hibe desteği için başvurular alınmaya başladı.
18.1 MİLYONLUK DESTEK
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon'un son toplantısında alınan kararlar uyarınca 145 projeye 18.1 milyon lira destek sağlanacak.
Bu para ile engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına, engelli istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine, engellinin işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimi ile ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği 'Korumalı İşyeri Desteği'ne yönelik projeler desteklenecek.
NASIL BAŞVURULACAK?
Engelli kendi işini kurma hibe desteği, tarım ve hayvancılık dışındaki projeler için yaklaşık yüzde 67'lik artışla 150 bin lira olacak. Tarım ve hayvancılık projelerinde bu tutar 115 bin lira olarak uygulanacak.